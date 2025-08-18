“한미 연합방위태세 강화 위해 美의회 필요” 덕워스 “주한미군 美의회 적극적 지원 약속”

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 18일 서울 용산구 국방부 청사에서 태미 덕워스 미국 상원의원과 면담을 갖고 한반도 안보 상황과 한미동맹 발전 방안에 대해 논의했다.

안 장관은 “한미동맹 발전에 있어 미 의회 지지가 필수적”이라며 “한미 연합방위태세를 더욱 강화하고 확장억제 실행력을 제고하기 위해 미 의회의 지속적인 관심이 필요하다”고 당부했다.

이에 덕워스 의원은 한반도 안보에 대한 각별한 관심을 강조하면서 주한미군이 북한 위협을 억제하고 한반도의 평화와 안정을 지키는 핵심축임을 재확인하고 주한미군에 대한 미 의회 차원의 적극적인 지원을 약속했다.

양측은 한미동맹이 질적·양적으로 크게 성장해온 것을 평가하며 조선, MRO(유지·보수·정비), 방위산업 분야 등에서 호혜적 협력을 더욱 강화해야 한다는 데 공감했다.

아울러 양측은 한미동맹 강화를 위해 양국 정부는 물론 의회 역할 또한 매우 중요함을 공감하고 한미동맹의 지속적인 발전을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

한편 안 장관은 덕워스 의원이 지난 2022년에 ‘한국전 참전용사 기념공원 내 추모의 벽 준공기념 결의안’을 주도적으로 발의해 한미동맹 강화에 기여한 점에 대해 감사를 표했다.