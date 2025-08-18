정정보도 청구권…인지한 날을 기준으로 “정권 바뀌어야 정보 접근·사실 확인돼”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 18일 고의적·악의적 허위 보도에 대해 언론에 징벌적 손해배상을 도입하고 입증 책임을 언론에 돌리겠다고 밝혔다. 유튜브도 언론중재법에 포함해 실질적인 보도 행위를 규제하겠다는 방침이다.

민주당 국민주권 언론개혁 특별위원회 간사인 노종면 의원은 이날 비공개 회의 후 기자들과 만나 “뉴스포털과 관련해 댓글을 통한 허위조작 정보 확산을 막는 것을 우리 특위의 구체적인 개혁 과제로 삼기로 했다”며 이같이 말했다.

노 의원은 “언론중재법 개정 방향에서 입증 책임을 전환하는 문제가 있다. 보도 내용이 허위인지, 고의적·중대한 과실인지, 징벌적 손해배상 청구 시 손해를 누가 입증할 것인가”라며 “오늘 발제 과정에서는 언론에 (입증 책임이) 있어야 한다(고 논의했다)”고 말했다.

이어 “보도 특성은 논거를 가지고 누군가를 비판하거나 내용 알리는 것이다. 보도의 속성에 기본적으로 자기 입증 책임이 존재하는 것이기 때문”이라며 “보통 법적 다툼을 주장하는 쪽이 입증 책임이 있는 게 기본이지만 보도의 허위성을 다툴 때는 허위가 아님을 입증하는 것은 언론에 부여하는 게 합리적이겠다는 일부 의견 나왔다”고 설명했다.

정정보도 청구권을 인정하는 기간에 관해 노 의원은 “보도의 문제가 있었음을 안 날로부터 (청구권 인정 기간을 세는 것이) 합리적이라는 논의를 해나갔다”고 말했다. 노 의원은 “21대 국회에서는 보도가 있던 날로부터 1년, (기존 대비) 2배로 확장하는 법안이 있었다”며 “정권 관련 보도였으면 정권이 바뀌어야 비로소 정보에 접근할 수 있고 사실 여부가 확인될 수 있어 보도일로부터 6개월~1년은 너무 짧다”고 했다.

아울러 민주당은 유튜브도 징벌적 손해배상 등 언론중재법 대상으로 삼겠다는 방침이다. 노 의원은 “유튜브는 정보통신망법상 정보통신서비스 제공자로 규정돼 있지만 언론중재법에 가져오면 유튜브를 통한 실질적인 보도 행위도 규율할 수 있다”고 설명했다.

언론 옥죄기가 아니냐는 질문에 노 의원은 “형법상 명예훼손 소송이 실효성 있나. 손해배상을 징벌적으로 하느냐의 문제”라며 “언론에 대한 손해배상이 얼마나 실효적으로 이뤄지고 있느냐를 냉정하게 보면 (배상액은) 많아야 몇백만원으로, 방심위 과징금보다 낮다”고 답했다.

방송통신위원회 개편에 관한 질문에 노 의원은 “정부 조직 개편 차원에서 방통위 기능 조정은 다른 부처와 연계돼 있다”며 “국정기획위원회에서도 논의됐고 일정 결론에 이르고 있는 것으로 파악했다”고 답했다.

앞서 김현 민주당 의원은 방통위를 ‘시청각미디어위원회’로 바꾸는 등 이같은 시청각미디어통신법 제정법률을 지난달 28일 대표발의한 바 있다. 노 의원은 “김현 의원 발의안과 제기될 수 있는 다수의 법안을 종합 검토해 방통위 설치법을 개정하든지 새로운 위원회 설치법안을 제정하든 결론을 내릴 것”이라고 말했다.