탬파베이전서 양 무릎으로 타구 잡아 밥 멜빈 감독 “나도 처음 보는 장면” SF, 이정후 호수비 속 7연패 탈출

[헤럴드경제=조범자 기자] “이건 오늘의 캐치도 아니고 올해의 캐치도 아닌, 10년에 한 번 나올까 말까한 호수비다.”(샌프란시스코 자이언츠 해설가 듀에인 쿠이퍼)

이정후(샌프란시스코)가 양 무릎 사이로 타구를 잡는, 진기명기에 가까운 호수비를 펼쳐 화제를 모았다.

이정후는 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 탬파베이 레이스전에 1번타자 중견수로 출전했다.

화제가 된 장면은 4회초에 나왔다.

탬파베이 얀디 디아스가 외야 우중간 깊숙한 곳으로 타구를 날리자 이정후는 빠르게 쫓아간 뒤 글러브를 뻗으며 슬라이딩했다.

글러브 안에 잡힌 듯 했던 타구는 슬며시 빠져 나왔고 이정후의 몸을 타고 흘러 내렸다.

그 순간 이정후는 반사적으로 양 무릎을 잔뜩 오므렸고, 이정후의 무릎에 낀 타구는 그제서야 멈췄다. 이정후는 타구를 놓치지 않기 위해 필사적으로 양 무릎을 오므렸다.

이정후가 엉거주춤 일어나 무릎 사이에서 공을 꺼내 높이 들어 보이자 홈관중의 환호성이 터졌다. 함께 달려왔던 우익수 드루 길버트는 이정후 손에 든 공을 가리키며 놀라움을 감추지 못했다.

샌프란시스코 해설자들도 이정후의 수비에 감탄했다.

마이크 크루코는 이정후가 아웃을 잡은 순간 “무릎으로 잡았다”고 소리쳤고, 듀에인 쿠이퍼는 “누가 뭐래도 10년짜리 캐치다. 이건 오늘의 캐치도, 이번주의 캐치도, 올해의 캐치도 아니다. 10년에 한번 나오는 호수비”라고 극찬했다.

호수비 후에도 덤덤한 표정을 지었던 이정후는 경기 후 “바람이 강하게 불었고 공이 많이 밀려서 슬라이딩했다”며 “공을 잡긴 잡았는데 공이 가슴부터 몸 아래로 내려가는 느낌이었다. 확실히 재미있었던 수비다”고 돌아봤다.

이정후의 호수비로 2루타를 뺏긴 타구의 주인공 디아스도 “200% 확실한 2루타라고 생각했는데, 이정후가 공을 잡는 불운을 겪었다. 저런 플레이를 한 선수는 그가 유일할 것”이라고 인정했다.

밥 멜빈 샌프란시스코 감독은 “처음엔 그냥 넘어진 줄 알았다. 발목을 다쳤을까 봐 걱정했는데, 무릎으로 공을 잡았다는 걸 알았다. 저런 건 처음 본다”며 놀라워 했다.

MLB닷컴은 해당 영상을 올리면서 이정후의 이름을 살짝 비튼 ‘정후 니(Jung Hoo Knee)’라는 제목을 달기도 했다.

이정후의 묘기에 가까운 호수비 덕분에 샌프란시스코 선발 로건 웹은 7이닝 무실점으로 호투했고 팀은 7-1로 승리하며 7연패에서 벗어났다.