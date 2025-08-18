“지방선거·총선거서 한 번 더 정치적 심판해야” “검찰·방송·사법 넘는 ‘사회 대개혁’…역할하겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 전 조국혁신당 대표는 18일 “내년 지방선거나 향후 총선을 통해서 국민의힘을 지금보다 반 이상 줄여야 한다. 마음 같아서는 ‘0’이 돼야 한다고 생각한다”며 “현실적으로 현재 국민의힘의 세력과 의석수를 반 이상 줄이는 게 제 목표이자 시대적 과제”라고 말했다.

조 전 대표는 이날 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배한 후 조 전 대표 사면·복권 후 역할을 묻는 기자들의 질문에 “제 효능과 역할은 제가 해야 할 과제와 관련이 있을 것 같다. 현시점에서 대한민국이 이뤄야 할 과제가 설정돼야 그 과제를 이루기 위한 제 효능을 이야기할 수 있다”며 이같이 답했다.

이어 “정치적으로는 현재 여전히 윤석열과 단절하지 못하고 비호하고 있는, 극우 정당화된 국민의힘을 한 번 더 심판해야 한다고 본다”며 “법률적으로 국민의힘 안에 내란 관련자가 몇 명 있는지 (밝히는 것은) 특검의 수사 영역”이라고 말했다.

조 전 대표는 “윤석열이 없다고 우리나라가 천국이 되는 것은 아니지 않나”라며 “어떤 사회경제적 개혁을 할 것인가에 제 효능과 역할이 있을 것이라고 본다”고도 말했다. 조 전 대표는 더불어민주당이 추진 중인 검찰·방송·사법개혁에 관해 “그걸 넘어서는 ‘사회 대개혁’이 요구된다고 생각하고 있다”며 “주거·의료·돌봄 등 민생개혁 문제를 어떻게 할 것인가에 대한 본격적 논의는 없는 상태”라고 설명했다.

사면·복권이 적절하지 않다는 비판을 두고 조 전 대표는 “법률적으로 판결 받았고 또 대통령의 헌법적 권한을 통해 사면받았는데 그걸로 돌아갈 얘기를 하고 싶지 않다”고 선을 그었다. 또 “비판을 받아들임으로써 제가 해야 할 과제가 무엇인지 밝히고 해결해 나가는 과정에서 2030 세대가 제 뜻이 무엇인지 알아주시길 바란다”며 “왜 (저를) 싫어하시는지 분석하고 역할을 해나가다 보면 어느 순간 달라지지 않을까 생각한다. 급하게 서두르지 않을 것”이라고 덧붙였다.

최근 이재명 대통령 지지율 하락에 관해서는 “제 사면이 N 분의 1 정도 영향이 있었겠다”면서도 “제가 일정한 이바지를 했다면 그 점에 대해 충분히 받아들이고 앞으로 활동을 통해 입증하도록 하겠다”고 강조했다.

첫 공개 행보로 김대중 전 대통령 묘역을 참배한 조 전 대표는 “제 마음속 스승이기도 하고 정치적 의미에서 스승이기도 하다”며 “사적으로는 8개월 수감 생활 동안 김 대통령이 쓰신 책을 5권 정도 읽은 것 같다”고 김 전 대통령과 인연에 의미를 부여했다.

아울러 조 전 대표는 혁신당에 복당하고 문재인 전 대통령을 예방하겠다는 계획이다. 조 전 대표는 “복당 신청 서류를 만들어 오늘 밤 정도 (제출)하고 정식 복당 심사를 받게 된다. 심사가 통과되면 당원으로 활동할 거고 이번 주 중에 마무리되지 않을까 생각한다”며 “주말에는 고향 부산, 선산이 있는 경남으로 갈 생각이고 그때 맞춰 양산에 계신 문 대통령께 인사드릴 생각”이라고 말했다.