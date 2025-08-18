[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 ‘청렴강남 글로벌 토크 – 세계의 눈으로 보는 청렴리더 강남!’을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 내달 3일 오후 5시 30분, 구청 1층 로비에서 열린다. 이번 행사에는 정치학자인 김지윤 박사와 방송인 크리스 존슨이 출연해 세계적 시각에서 청렴을 풀어낼 예정이다. 김 박사는 국제 이슈를 쉽게 풀어내는 유튜브 채널 ‘지식 플레이’(구독자 128만)를 운영하고 있다.크리스 존슨은 방송 프로그램 ‘이슈Pick, 쌤과 함께’ 등에서 활동하고 있다. 이들은 ▷세계 청렴 흐름과 시민의 역할▷국제 정세 속 청렴의 의의,▷국제적 시선에서 본 청렴 강남 등을 주제로 글로벌 시각에서 청렴을 풀어낼 예정이다.

이 행사는 일반 구민도 자유롭게 참여할 수 있도록 공개 행사로 기획됐다. 사전 신청은 구청 홈페이지를 통해 8월 18일부터 28일까지 할 수 있으며, 현장 좌석은 선착순으로 배정된다. 구청 1층 로비는 개방된 공간으로, 사전 신청 없이도 자유롭게 관람할 수 있다.

조성명 강남구청장은 “청렴은 행정기관만이 아니라 시민 모두가 함께 만들어가는 공동의 가치”라며 “이번 행사가 우리 사회에 청렴의 중요성을 다시 한번 환기시키고, 시민과 함께 청렴의 가치를 공유하는 소중한 자리가 되길 바란다”고 밝혔다. 이어 “강남은 세계가 주목하는 도시로서 투명하고 책임 있는 행정을 위해 앞으로도 끊임없이 노력하겠다”고 덧붙였다.