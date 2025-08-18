교육부, AIDT 사용 원하는 학교 지원 방침 구독료 등 예산 협상은 아직…사용률 취합 한숨 돌린 AIDT 발행사 “사용가능해 다행”

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 인공지능 디지털교과서(AIDT)가 ‘교육자료’로 지위가 조정됐지만 수업에서 사용하길 원하는 학교에는 지원을 이어가기로 했다.

구연희 교육부 대변인은 18일 정부세종청사 정례브리핑에서 AIDT의 예산 확보와 행정절차와 관련해 “기본 원칙은 사용하고자 하는 학교들을 계속 지원하겠다는 것”이라고 언급했다.

구 대변인은 “2학기에도 (AIDT를) 쓰고자 하는 학교는 교육자료로 활용하면 된다”며 “나이스(교육행정정보시스템·NEIS)에 입력하면 된다”고 말했다.

이어 “AIDT가 교육자료로 바뀌어서 예산 이용이라든가 행정절차가 필요한 상황인데 아직은 말씀드리기 어렵다”라며 “지침이 나갔는지 모르겠지만 교과서에서 교육자료가 된 것이라 학교운영위 심의를 한 번 더 걸쳐야 하는 것과 관련한 학교 안내가 된 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.

다만 AIDT 사용과 관련된 예산에 대해서는 말을 아꼈다. 구 대변인은 “예산은 시도교육청별로 상황이 달라 확답을 드리기 어렵다”면서 “희망하는 학교에 쓸 수 있게 지원한다는 것은 확실하다”고 했다.

이어 “(사용을 원하는) 학교에서는 학교운영위원회 심의를 거쳐 선정하면 된다”고 안내했다.

구 대변인은 2학기 AIDT 채택률과 관련해 “아직 취합되지 않았다”며 “나중에 취합되면 안내할 예정”이라고 말했다.

2학기가 시작됐으나 AIDT 활용은 당분간 제한될 것으로 예상된다. 기존 ‘AIDT 포털’이었던 이름은 ‘디지털 교육자료 포털’로 바뀌었는데 당분간 사용이 제한됐기 때문이다. 교육부는 포털을 개편할 계획일뿐 포털을 폐쇄하진 않을 것으로 전해진다.

포털이 폐쇄돼 AIDT를 교실에 제공할 방법이 막히는 상황을 우려하던 발행사는 일단 최악을 피했다. 한 AIDT 발행사 관계자는 “선생님들이 AIDT를 사용하는 데는 지장이 없을 것”이라고 했다.

한편 교육부는 논란을 빚고 있는 최교진 교육부 장관 후보자의 과거 발언과 관련해서 교육부 대변인은 “일부 사안에 대해서는 입장을 낸 것이 있고 견해는 인사청문회를 통해서 밝힐 예정”이라고 말했다.