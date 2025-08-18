허위 폭발물 설치 협박에 공중협박죄 등 적용 ‘일본 변호사 사칭’ 허위 신고 사건은 수사 중

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 최근 연이어 발생한 허위 폭발물 신고 범죄자를 모두 검거하고 향후 유사 범죄에는 공중협박죄 등을 적용해 엄정 대처하겠다는 방침을 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 18일 오전 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 열린 정례 브리핑에서 “8월 들어 연이어 발생하고 있는 폭발물 신고 중 일본 변호사를 사칭한 사건을 제외한 나머지 피의자는 모두 검거했다”고 밝혔다.

유 직무대행은 이어 “경찰청 범죄예방대응국장을 중심으로 관련 기능이 허위 폭발물 협박 등 거짓 신고 재발 방지를 위한 대책을 논의하고 있다”며 “허위 폭발물 설치 협박에는 공중협박죄 등을 적용해서 집중 수사 및 엄정 대응할 예정”이라고 강조했다.

경찰청은 허위 폭발물 신고의 심각성에 대해 청소년 등을 대상으로 예방 교육을 실시하고 대국민 홍보도 강화한다는 계획이다.

한편 일본 변호사를 사칭한 허위 폭발물 신고 사건은 현재 서울경찰청 사이버수사대에서 병합해 집중수사를 진행하고 있다.

경찰은 지난 2023년 8월부터 이메일과 팩스 등을 통해 현재까지 총 47건가량 일본 변호사 사칭 협박 범죄가 발생했다고 파악하고 있다.

경찰 관계자는 ‘일본 변호사 사칭 협박 사건의 수사 진척이 어려운 이유’를 묻는 취재진 질의에 대해 “사건 자체가 해외에서 발생하다보니 필요한 자료를 받는데 신속하게 못하는 어려움이 있다”며 “사안의 중요성 등을 감안해 관련 자료를 최대한 빨리 받기 위해 노력 중”이라고 말했다.

아울러 ‘공조수사가 어려운 상황이냐’는 질의에는 “구체적인 공조 상황을 말하기는 어렵지만, 일본에서 작년에 비슷한 사례로 검거한 사례도 있었다”며 “일본이나 인터폴 등을 통해 자료를 요청하는 등 관련 수사를 위해 계속 노력 중”이라고 설명했다.