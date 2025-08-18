野전당대회 ‘혁신 후보 단일화’ 거듭 촉구 “尹 아닌 국민 향해야”…‘반탄 철회’ 강조

[헤럴드경제=김진 기자] 조경태 국민의힘 당대표 후보는 18일 안철수 후보에게 ‘혁신 후보 단일화’를 거듭 요구하며 “오늘 자정까지 (답을) 기다리겠다”고 밝혔다.

조 후보는 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 마친 직후 안 후보와 회동 가능성을 묻는 취재진 질문에 “항상 단일화의 문은 열려 있고, 필요하다면 절차나 형식은 안철수 후보님이 원하시는대로 다 일임하겠다”며 이같이 답변했다. 조 후보는 “물리적으로 오늘 자정까지 (단일화가) 이뤄져야 한다”며 “자정을 넘어서게 되면 현실적으로 어렵다”고 강조했다.

조 후보는 안 후보가 시한 내 단일화 요구에 응하지 않을 경우 전략을 묻는 질문을 받자 “우리 당에 대해서 사표 방지의 현명함을 보여주시라(는 것)”고 말했다. 그는 “지금 제가 국민과 중도층 여론조사에서 1위가 나오고 있다”며 “국민들의 눈높이에 맞는 당대표를 (당원들이) 뽑을 것이고, 그런 면에서 전략적인 선택을 현명하게 잘하실 것이라 생각한다”고 했다.

조 후보는 이날 기자회견에서 “이제 국민의힘은 윤석열 전 대통령이 아니라 국민을 향해 나아가야 한다”며 당원들의 지지를 호소했다. 조 후보는 “조국 특별사면으로 공정의 가치를 훼손하고, 윤미향을 특별사면해 위안부 할머니들을 기망한 이 정권은 반드시 그 대가를 지불받게 될 것”이라며 “하지만 위헌·불법 비상계엄을 자행해 감옥에 가 있는 ‘윤석열 전 대통령 어게인’을 외치면 국민의힘은 희망이 없다”고 했다.

조 후보는 윤 전 대통령과 절연 방식을 묻는 말에는 “탄핵 반대 당론부터 철회시키는 것이 대단히 중요하다”고 답했다. 이어 “특검 역시도 우리가 비협조적으로 늦추면 늦출수록 지연되고, 내년 지방선거에 영향을 미칠 것”이라며 “특검을 조기 종식시킬 수 있도록 하루빨리 특검 정국을 마무리 짓는 것이 우리 당에 도움이 된다”고 덧붙였다.