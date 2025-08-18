[헤럴드경제=김성훈 기자] 수원 한 햄버거 프랜차이즈 매장에 폭발물을 설치했다고 허위 신고를 한 20대 배달 기사가 붙잡혔다.

18일 경기 수원영통경찰서는 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 혐의로 20대 배달 기사 A씨를 긴급 체포했다고 밝혔다. 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.

A 씨는 17일 SNS에 수원시 영통구 한 햄버거 매장에 대해 ‘배달이 늦고 직원들이 불친절하다. 폭발물을 설치하겠다’는 내용의 글을 쓴 혐의를 받고 있다. 그는 이후 그 같은 글을 본 다른 사람인 것처럼 행세하며 112에 신고했다.

경찰과 소방 당국은 매장 일대를 통제하고 1시간 40여분간 폭발물을 수색했으나 폭발물은 발견되지 않았다. 해당 건물은 지하 3층~지상 9층 규모로, 병원과 학원 등이 입점해 있어 시민 400여명이 밖으로 대피하는 등 소동이 일었다.

경찰은 글 작성자 아이디 등을 토대로 추적한 끝에 약 3시간 만에 A 씨를 붙잡았다.

A 씨는 최근 해당 매장 관계자로부터 ‘배달이 늦는 것 같다’는 지적받자 앙심을 품고 범행한 것으로 전해졌다.