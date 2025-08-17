[헤럴드경제=권제인 기자] 폭발물 신고가 접수됐던 경기도 수원시 패스트푸드점에서 경찰 조사 결과 특이점이 발견되지 않은 것으로 나타났다.

7일 오후 1시 7분께 경기도 수원시 영통구 소재 패스트푸드점이 있는 9층짜리 상가 건물에 폭발물 설치 신고가 접수돼 경찰이 출동하고, 이용객들이 대피하는 일이 발생했다.

앞서 한 누리꾼은 SNS에서 해당 패스트푸드점과 관련해 누군가가 “배달도 늦고 직원들이 불친절하다. 폭발물을 설치하러 왔다”고 쓴 글을 보고 신고했다.

경찰은 특공대를 투입해 패스트푸드점 내부를 수색했으나, 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 별다른 위험 요소가 없다고 판단하고, 신고 접수 1시간 40여분 만인 오후 2시 50분께 상황을 종료했다.

신고가 접수된 건물은 지상 9층·지하 3층 규모로, 병원과 학원 등이 입점해있다. 이에 따라 경찰의 수색이 이뤄지는 동안 환자와 학생들을 포함한 400여 명이 건물 밖으로 대피하는 등 불편을 겪었다.

경찰은 SNS상에 올라왔던 협박 글에 대한 캡처본 등을 확보하고, 글쓴이 추적에 나섰다. 용의자 검거 시 공중협박 혐의를 적용해 입건할 방침이다.

형법상 공중협박죄는 불특정 다수를 대상으로 생명, 신체에 위해를 가하겠다고 협박한 사람에 대해 5년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금형에 처하도록 규정하고 있다. 지난 3월 처음 시행됐다.