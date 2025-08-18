대주주 갈등 끝 결국 자금 지원…한화솔루션·DL케미칼 1500억원씩 DL케미칼 “한화와 TFT 통해 자생력 확보 방안 실행할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 여천NCC가 대주주인 DL케미칼과 한화솔루션으로부터 총 3000억원을 지원받으며 채무불이행(디폴트) 위기에서 벗어나게 됐다.

18일 업계에 따르면 여천NCC는 ‘주주사로부터의 금전 차입 승인의 건’을 안건으로 이날 이사회를 개최해 이같은 내용을 결정했다. 자금은 DL케미칼과 한화솔루션이 각각 1500억원씩 지원한다.

이로써 여천NCC는 디폴트 우려에서 일단은 벗어나게 됐다. 앞서 여천NCC는 원료 대금 결제와 임금 지급, 회사채 상환 등을 위해 21일까지 360억원의 운영자금이 필요하고 이달까지 1800억원의 자금을 추가로 확보해야 한다고 밝혔다.

앞서 한화솔루션은 지난달 이사회를 열어 1500억원 규모 추가 자금 대여를 단독 승인했다. 그러나 DL케미칼 측이 “워크아웃 외에는 답이 없다”며 자금 지원을 거부해 갈등이 빚어졌으나 결국 자금 지원에 합의한 것으로 보인다.

DL케미칼은 “한화와 공동으로 운영하고 있는 TFT(태스프코프팀)를 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 꼼꼼히 분석한 뒤에 실질적인 경쟁력 강화 방안과 제대로 된 자생력 확보 방안을 도출, 실행해 나갈 것”이라고 밝혔다.

여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 나프타분해설비를 합쳐 설립한 합작사로 각 사가 지분을 절반씩 보유하고 있다.