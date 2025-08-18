여야, 김대중 전 대통령 16주기 한자리에 ‘DJ정신’ 강조하면서도 상대방 향해 공세

[헤럴드경제=안대용 기자] 여야 정치권이 김대중 전 대통령 16주기를 맞아 18일 한자리에 모였다. 여야는 일제히 김 전 대통령을 기리며 ‘DJ 정신’을 강조했다. 하지만 서로를 향해 ‘뼈 있는 말’을 주고 받으며 대립했다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김 전 대통령 서거 16주기 추모식에서 “우리 곁을 떠나신 지 벌써 16년, 그러나 고난 속에 피어난 인동초 같이 당신의 정신은 여전히 이 땅에 살아 숨 쉬고 있다”고 말했다.

정 대표는 “국민주권시대는 정치적 수사가 아니다”라며 “이미 우리 국토 곳곳 거리와 식당에서 피어나 있다”고 했다.

이어 “누가 국민의 정치 의식이 낮다고 하겠나. 민주주의를 지켜낸 국민”이라며 “누가 완전한 내란 종식 없이 이 사태를 얼버무릴 수 있겠나”라고 했다.

정 대표는 “당신이었다면 진정한 용서는 완전한 내란 세력 척결과 같은 말이라고 말하셨을 것이라 확신한다”며 “김대중이란 거인은 민주주의와 인권, 한반도 평화를 위해 평생 헌신한 지도자셨다”고 했다.

그러면서 “당신은 떠나셨지만 당신의 정신은 앞으로도 계속 이 땅의 민주주의를 키워낼 것”이라고 했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 추모식에서 “김대중 대통령님은 화합과 통합의 정치, 그리고 국민과 국익을 위한 헌신의 정치를 해오셨다”며 “이런 부분에 대해 깊이 존경의 뜻을 전한다”고 했다.

송 비대위원장은 “김대중 대통령님의 리더십이야말로 오늘날 정치권이 반드시 되새겨야 할 가장 귀중한 유산이라고 생각한다”며 “통합의 중심에 서야 할 정치가 오히려 국민의 편을 가르고 정치보복과 진영갈등을 반복해서는 결코 대한민국이 전진할 수 없다”고 했다.

이어 “특히나 집권 여당이 야당을 대화의 상대방으로 인정하지 않고 말살해야 할 대상으로 규정하고 있는 작금의 현실, 유사 이래 처음으로 야당의 당사를 침입해서 500만 당원 명부를 탈취하는 개인정보 탈취행위를 하고 있는 현실 앞에서 김대중 대통령님의 포용과 관용의 정치가 다시금 주목받고 있다”고 언급했다.

그러면서 “보수와 진보, 여와 야를 넘어 국민의 마음을 하나로 모으고, 미래로 나아가는 것이야말로 지금 우리 정치가 해야 할 가장 중요한 책무라고 생각한다”고 덧붙였다.