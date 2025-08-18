‘1엔=1JPYC’ 보장…예금·국채로 담보 확보

[헤럴드경제=정목희 기자] 일본 금융청이 이달 중 엔화 표시 스테이블코인을 승인할 예정이다.

17일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 금융청은 핀테크 기업 도쿄 지오다구(JPYC)를 이달 중 자금이동업에 등록할 예정이다. 이를 통해 법정통화와 가치가 연동되는 엔화 표시 스테이블코인의 발행을 처음으로 승인한다.

스테이블코인은 가상화폐와 마찬가지로 블록체인 기술을 기반으로 하지만, 달러 등 법정통화와 1대1로 가치가 연동되도록 설계돼 있다. 일본은 2023년 6월 시행된 개정 자금결제법에서 ‘통화연동자산’으로 정의되며 가상화폐와 구분됐고, 은행·신탁회사·자금이동업자가 이용할 수 있게 했다.

JPYC가 발행할 스테이블코인의 명칭은 ‘JPYC’다. 1JPYC=1엔의 가치를 유지하기 위해 예금이나 국채 등 유동성이 높은 자산을 담보로 확보한다. 자금이동업 등록을 마친 뒤 수주 내에 판매를 시작할 예정이다.

개인·법인·기관투자자들은 구매 신청 후 대금을 송금하면, 보유한 전자지갑(월렛)에 JPYC가 입금된다. 해외 유학생 송금 등 국제 송금은 물론, 기업 결제나 블록체인 기반 자산운용 서비스인 탈중앙금융(DeFi)에도 활용될 수 있다고 닛케이는 전했다.

JPYC는 향후 3년간 1조엔 규모 발행을 목표로 한다. 가상자산에 투자하는 헤지펀드, 부유층 자산을 관리하는 패밀리오피스 등 다수 기관이 관심을 보이고 있으며, 금리차 수익을 노린 캐리트레이드에 JPYC를 활용하는 방안도 거론된다.

미국에서는 지난 7월 스테이블코인 규제법인 ‘지니어스 법’이 제정돼 발행·관리 규범을 마련해 금융기관과 기업이 활용하기 쉬운 환경을 조성했다. 홍콩도 이달 관련 조례를 시행해 위안화 연동 스테이블코인 발행 기반을 갖췄다.

현재 스테이블코인 시장은 대부분 달러 표시가 차지하고 있으며, 테더의 ‘USDT’와 미국 서클사의 ‘USDC’가 양대 축을 이루고 있다. 씨티그룹은 2030년까지 시장 규모가 최대 3조7000억달러(약 540조원)로, 현재의 10배 이상으로 성장할 것이라고 내다봤다.

일본에서는 가상자산 거래업체 SBIVC트레이드가 금융청으로부터 전자결제수단 등 거래업 등록을 받고, 지난 3월부터 USDC를 취급 중이다. 일본은 JPYC 외에도 발행을 검토하는 기업들이 늘고 있다고 닛케이는 전했다.