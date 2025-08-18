지난달 서울 주택종합가격 0.75% 상승 서울 아파트 1.09% 올라…지방 낙폭 축소

[헤럴드경제=신혜원 기자] ‘수도권 주택담보대출 한도 6억원 제한’ 등이 포함된 6·27 대출규제가 시행되며 지난달 서울 집값 상승세가 전월 대비 축소된 것으로 나타났다. 특히 아파트 또한 6월에 비해 오름세가 완만해졌지만 여전히 1% 넘는 상승률을 기록했다.

18일 한국부동산원이 발표한 ‘7월 전국 주택가격 동향조사’ 결과에 따르면 지난달 서울의 주택종합(아파트·연립·단독주택 등) 매매가격지수는 0.75% 상승한 것으로 집계됐다. 전월은 0.95% 올라 2018년 9월(1.25%) 이후 6년 10개월 만에 가장 큰 오름폭을 보였는데 그에 비하면 상승세가 완만해졌다.

서울 자치구별로 보면 성동구(2.07%)는 행당·옥수동 역세권 위주로, 용산구(1.48%)는 도원·이촌동 주요단지 위주로 주택가격이 올랐다. 대흥·공덕동 중소형 규모 위주로 오른 마포구(1.37%)가 뒤를 이었고, 여의도·신길동 주요단지 중심으로 오른 영등포구(1.34%)와 잠실·송파동 재건축 추진단지 위주로 오른 송파구(1.28%), 목·신정동 대단지 위주로 상승한 양천구(1.26%)도 1%대 상승률을 보였다.

강남구(1.24%)는 압구정·개포동 구축 위주로 올랐고, 서초구(1.13%)는 잠원·반포동 위주로 상승한 것으로 나타났다.

서울 아파트 가격 상승률은 지난달 1.09%로 6월(1.44%)에 비하면 축소되긴 했지만 높은 상승률을 기록했다.

서울을 비롯한 수도권 주택종합 매매가격은 지난달 0.33% 올라 전월(0.37%) 대비 상승폭이 줄어들었고 지방은 같은 기간 -0.09%에서 -0.08%로 낙폭이 축소된 것으로 집계됐다.

부동산원 관계자는 “서울·수도권 소재 재건축, 역세권, 신축 단지 등은 매수 문의가 꾸준히 이어지고 있으나, 그 외 단지는 관망세가 심화되는 모습을 보이고 있다”며 “매매는 구축·외곽 단지 수요 감소, 국지적인 매물 적체 등으로 하락세를 보이는 지역과 재건축, 각종 개발사업 이슈로 가격상승 기대감이 고조되는 지역이 혼조세를 보이며 전국 상승폭은 축소됐다”고 분석했다.

전세시장의 경우 전국 주택종합 전세가격지수는 지난달 0.04% 올라 전월(0.03%) 대비 상승폭이 확대된 것으로 나타났다. 수도권(0.11%)과 서울(0.24%)은 상승폭을 유지했고 지방(-0.04%→-0.03%)은 낙폭이 줄어들었다. 월세는 전국 기준 주택종합 월세가격지수가 지난달 0.09% 상승해 6월(0.06%)에 비해 오름세가 가팔라졌다. 수도권(0.12%→0.15%)은 상승폭 확대, 서울(0.24%→0.23%)은 상승폭이 축소됐다. 지방은 보합에서 0.03%로 상승전환했다.

부동산원 관계자는 “전·월세는 입주 물량 증가 지역, 갱신계약 비율이 많은 외곽지역은 하락세이나, 주택 매수심리 위축에 따른 임대차 계약 선호 증가와 역세권·학군지 등 선호 지역을 중심으로 상승세가 지속되며, 전·월세 모두 상승폭이 확대되고 있다”고 말했다.