10개국 섬 전문가 참여...섬 문화‧관광 등 발전 방안 논의

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 재단법인 2026여수세계섬박람회 조직위원회는 섬의 문화적 가치와 지속가능한 발전에 대한 국제적 공감대를 확산하고자 ‘2025 국제 섬 포럼 인 여수’를 개최한다.

2026 여수세계섬박람회 D-365 기념행사와 연계한 이번 포럼은 ‘섬 문화 다양성의 현재와 미래’를 주제로 9월 4일부터 5일까지 이틀간 여수시 오동도 앞 소노캄호텔에서 열린다.

포럼에는 한국을 포함한 10개국(그리스, 대만, 독일, 영국, 인도네시아, 일본, 중국, 필리핀, 호주)의 섬 전문가들이 참여해, 섬 관련 연구기관, 섬 주민 등과 함께 다양한 사례를 공유하고 논의할 방침이다.

첫날은 개회식과 함께 이탈리아 사사리대학교 글로리아 풍게티 교수가 ‘섬의 생물문화적 다양성과 지역 주민의 참여’를 주제로 기조강연을 한다.

이어서 국내·외 섬 전문가들의 ‘섬 문화 다양성의 현황과 변화’에 대한 주제 발표와 ‘섬 주민들이 겪는 문화 변화와 과제 그리고 나아갈 방향’에 대한 종합토론이 준비됐다.

이튿날은 ‘섬 문화 다양성과 지속가능한 관광의 미래’, ‘2026여수세계섬박람회를 통한 섬 지역 발전 방안’이라는 주제로 세션이 개최된다.

참가자들은 섬 관광의 혁신 사례를 공유하고, 섬박람회와 연계한 실질적인 발전 방안을 제안할 예정이다.

2026 여수세계섬박람회 개최 1년을 앞두고 개최되는 D-365 기념행사는 9월 5일 오후 6시 여수세계박람회장에서 막을 올린다.