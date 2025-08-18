제주산 프리미엄 말차 활용 프리미엄 티 페어링 다이닝

럭셔리 티(Tea) 브랜드 오설록은 제주 티뮤지엄에 ‘말차 누들바’를 열었다고 18일 밝혔다.

‘차(茶)를 먹는 새로운 경험’ 콘셉트로 기획된 말차 누들바는 오설록이 처음 선보이는 프리미엄 티 페어링 다이닝 공간이다. 제주 티뮤지엄 내 티테라스 동에 자리 잡았다. 곶자왈 숲을 배경으로 펼쳐진 오픈키친과 제면실이 조화를 이뤄 자연 속 건강한 한 끼를 즐길 수 있다.

제주 티뮤지엄에서 생산한 로스티드 티를 식전 차로 제공해 식전 몸과 마음의 정돈을 돕는다. 말차 본연의 깊은 풍미가 배어있는 말차 국수가 독창적인 맛을 자랑한다. 말차 누들바에서는 누구나 개방형 제면실을 통해 말차 국수가 제면되는 과정을 눈으로 확인할 수 있다. 하루 한 번 제면되는 신선한 말차면은 오설록 말차의 깊은 풍미를 온전히 담아낸다.

메뉴 개발에는 미쉐린 스타 김도윤 셰프가 함께했다. 김 셰프는 17년 이상 면 요리를 연구해 왔다. 이번에는 오설록 제주 차밭에서 재배한 프리미엄 말차를 활용해 말차 본연의 깊고 순수한 풍미를 살린 특제면을 개발했다. 다양한 국내산 식재료를 활용한 요리법과 제주 특유의 감성을 더해 말차 누들바만의 특별한 미식 경험을 완성했다.

한편, 오설록은 3월에 선보인 신세계백화점 강남점 말차 스테이션과 이번 말차 누들바를 통해 '말차 경험의 확장'을 내세운 전략적 행보를 이어가고 있다. 단순히 마시는 말차의 개념을 넘어, 먹고 음미하며 일상에서 다채롭게 경험할 수 있는 고객 경험 서비스를 강화한다. 또 전 세계적으로 확산하는 말차 트렌드에 따라 폭넓은 말차 제품군을 선보일 예정이다.