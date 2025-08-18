오는 29일부터 3일간…현장 이벤트도 풍성

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 이달 말 대규모 오프라인 행사인 ‘무신사 뷰티 페스타’를 개최한다고 18일 밝혔다.

행사는 오는 29일부터 3일간 서울 성동구 성수동 일대에서 열린다. 무신사 뷰티가 주목하는 라이징 브랜드 40개를 선보인다.

메인 팝업스토어에서는 무신사 뷰티에서만 만날 수 있는 제품을 체험할 수 있도록 준비했다. 이너뷰티 카테고리까지 확장해 건강과 뷰티를 아우른다.

퍼스널 컬러 진단, 괄사 클래스 등 다양한 고객 참여 콘텐츠도 마련했다. Z세대를 겨냥한 포토존과 뷰티 ID 카드 꾸미기 등 체험형 이벤트도 있다. 팝업스토어 내 5개 부스를 방문해 스탬프를 모두 모으면 48만원 상당의 ‘넥스트 뷰티 박스’를 받을 수 있는 현장 이벤트도 열린다.

페스타 기간 무신사는 여러 곳에 고객 참여 공간을 마련해 성수동을 ‘뷰티 특화 플레이스’로 조성한다. 누구나 방문할 수 있는 프렌즈 팝업은 무신사 뷰티 스페이스 1등에서 열린다. 또 성수동 내 주요 뷰티 브랜드 스토어 및 F&B(식음료) 매장 19곳과 제휴해 쿠폰 제공과 제품 체험 등 다양한 즐길거리를 마련했다.

티켓은 무신사 앱·웹에서 단독 판매한다. 30% 할인된 얼리버드 티켓은 오는 22일 오전 11시부터, 일반 티켓은 25일 오전 11시부터 구매할 수 있다.

무신사 뷰티 관계자는 “경험을 중시하는 뷰티 소비 트렌드가 확산하면서 이번 페스타에도 개인화 기반 체험형 콘텐츠를 강화했다”라며 “무신사 뷰티에서만 만날 수 있는 감각적인 제품과 콘텐츠로 고객 접점을 확대할 것”이라고 말했다.