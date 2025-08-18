공모 운용 자산 71% 증가한 2조9548억원 2주년 성과 기념 투자MBTI 테스트 이벤트

[헤럴드경제=경예은 기자] KCGI자산운용은 사명 변경 2년 만에 주식형·혼합형 펀드 순자산이 111% 증가했다고 18일 밝혔다.

지난 15일 사명변경 2주년을 맞은 KCGI자산운용의 공모 주식형·혼합형 펀드 합산금액은 2년전 9206억원에서 1조9468억 원으로 111% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 업계의 동일 유형 펀드순자산이 67% 늘어난데 비하면 약 2배에 달하는 성과다.

주식형 순자산의 상승을 이끈 것은 KCGI코리아펀드다. 해당 펀드의 순자산은 2년새 4200억원이 늘어나 올해 7022억원을 기록했다. KCGI코리아목표전환채권혼합펀드(2720억원), KCGI초단기우량채(2024억원)등도 펀드별 순자산이 2000억원 이상 늘었다.

이에 따라 사모펀드를 제외한 공모펀드 순자산은 2년 전 1조7255억원에서 올해 2조9548억원으로 71% 늘어났다.

KCGI자산운용은 사명 변경 2주년을 맞아 장기 성장 로드맵 가동에 들어갔다. 그동안 공모펀드, 특히 주식형 분야에 집중해온 운용 역량을 기반으로 채권형과 글로벌, 대체자산 운용부문의 운용역량을 더욱 강화하고, 사모펀드 시장에도 적극 진출할 방침이다.

회사는 올해 초 대체운용본부를 확대·재편한 데 이어, 지난 7월 채권운용팀을 채권운용본부로 격상하고 인력을 충원했다. 사모펀드 상품 라인업도 확대 강화할 계획이다.

KCGI자산운용 관계자는 “확대되고 있는 사모펀드 시장과 연기금 시장 진입을 위해 국내외 주식·채권·대체투자 전반에서 전문적인 자산배분 역량을 강화하고 있다”며 “균형 잡힌 포트폴리오를 구축, 안정성과 수익성을 동시에 강화하고 고객의 니즈에 맞는 상품을 지속적으로 공급해 고객에게 사랑받는 종합운용사로 거듭날 것”이라고 말했다.

KCGI자산운용은 2주년 성과를 기념해 투자MBTI테스트 이벤트에 참여하면 경품을 1+1으로 지급하는 행사를 다음달 31일까지 진행한다. 테스트를 완료 후 지인에게 공유시 추첨을 통해 경품을 1+1으로 증정한다.