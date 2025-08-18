젤렌스키 18일 담판 앞두고 우크라 의회 분노 “싸우지도 않고 영토를 그냥 양보하라는 것” 러시아, 440㎢ 돌려주고 6600㎢ 달라 요구 러시아어 공용어 지정 등 추가 요구도 ‘납득불가’

[헤럴드경제=김수한 기자] 우크라이나 동부 돈바스 지역을 통째로 양보하라는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 종전 협상 요구안을 두고 우크라이나에서 분노가 터져 나오고 있다.

우크라이나가 전쟁에서 패한 것도 아닌데, 러시아가 휴전을 댓가로 사실상의 항복을 요구하고 있다는 것이다. 푸틴의 납득하기 어려운 요구가 세상에 공개될 수 있도록 판을 깔아준 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 비판도 거세지고 있다.

17일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 우크라이나 의회의 할냐 얀첸코 무소속 의원은 러시아 측 협상안에 대해 “단지 푸틴이 원한다는 이유로 싸우지도 않고 영토를 그냥 양보하라는 것”이라며 “터무니없다”고 비난했다.

러시아의 요구에 대해 크라마토르스크 출신인 한 우크라이나 시민은 가디언에 “러시아가 이 도시를 포함해 나머지 도네츠크 지역을 가져간다는 것은 (우크라이나의) 전쟁 패배를 의미한다. 이는 사회 분열을 가져올 것”이라고 말했다.

▶“푸틴은 테러리스트…우리 땅 지켜야” 목소리 확산=그는 “젤렌스키가 이런 문제를 일방적으로 해결할 권한은 없다. 영토 포기는 정부의 정치적 자살행위”라고 목소리를 높였다.

3개월 전 도네츠크 최전방에서 싸우던 아버지가 전사했다는 한 대학생은 미국 CNN방송에 “동부 우크라이나와 크림반도의 모든 국경선을 온전히 지키는 것이 아버지의 꿈이었다. 그게 나의 꿈이었고 아버지의 꿈이었다”고 말했다.

그는 목숨을 걸고 국경선을 사수하는 군인들을 가리켜 “용감한 사람들이 매우 많다. 우크라이나에서 가장 훌륭한 사람들이다. 그런 사람들이 우크라이나 땅을 지키고 있다. 그런 땅을 푸틴에게 준다는 것을 동의할 수 없다”고 덧붙였다.

한 키이우 시민은 CNN에 “당장 내일 무슨 일이 일어날지 모른다. 우리는 푸틴을 믿지 않는다”고 푸틴 대통령을 향한 불신감을 드러냈다.

그는 “우리 (젤렌스키) 대통령이 영토에 대한 확고한 입장을 보여줄 것으로 알고 있다. 우린 자유로운 우리나라, 온전한 우리나라에서 살고 싶다”면서 푸틴 대통령을 ‘테러리스트’로 칭하며 “우크라이나는 테러리스트에게 절대 영토를 내주지 않을 것”이라고 힘줘 말했다.

러시아는 크림반도를 강제점령한 2014년 이후 우크라이나 돈바스 지역(도네츠크, 루한스크) 장악을 위한 시도를 계속해왔다.

러시아는 2022년 우크라이나 전면 침공을 계기로 루한스크는 대부분 점령했지만 침공 3년 반이 지난 지금까지도 도네츠크주 일부 지역을 완전히 장악하지 못한 상태다.

푸틴 대통령은 15일 알래스카에서 열린 미·러 정상회담에서 현재 우크라이나가 통제 중인 도네츠크주 도시, 크라마토르스크, 슬로비안스크 등을 양보하는 경우 종전에 합의하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

러시아 측 평화 협상안에 따르면, 러시아는 우크라이나 북부 수미·하르키우 내 장악 지역을 돌려주는 대신, 동부 접경지인 돈바스 중에서 우크라이나가 통제 중인 지역을 러시아에 넘기라고 요구했다.

▶현실적으로 수용 어려운 러시아의 요구안 “땅 440㎢ 줄테니 6600㎢ 내놔라”=로이터에 따르면 러시아는 2022년 2월 시작한 우크라이나 침공 전쟁에서 돈바스(루한스크+도네츠크) 전체 면적의 88%인 4만6570㎢를 장악한 상태다.

돈바스에서 아직 우크라이나가 통제하는 지역은 도네츠크의 6600㎢ 정도지만, 이 지역은 전략적 요충지로 꼽힌다. 러시아는 이 지역까지 장악하기 위해 최근 공세를 집중하고 있다.

러시아 협상안대로면 러시아는 돈바스 중에서 전쟁으로 차지한 88%에 더해 아직 손에 넣지 못한 나머지 12% 면적까지 넘겨받겠다는 것이다.

우크라이나 전황을 추적하는 딥스테이트 지도에 따르면, 러시아가 양보하겠다고 제안한 수미·하르키우 면적은 약 440㎢ 정도다.

즉, 440㎢의 땅을 6600㎢ 크기의 땅과 맞바꿔주면 휴전해 준다는 것이다.

면적만 놓고 산술적으로만 따지자면 우크라이나가 양보해야 할 면적이 돌려받을 땅의 15배에 이른다.

우크라이나로서는 매우 굴욕적인 협상 조건이다.

이런 조건으로 그 이외 지역인 남부 헤르손, 자포리자의 등의 전선을 현 상태에서 동결하겠다는 것이 러시아의 요구라고 로이터 통신은 전했다.

통신은 전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 각국과 우크라이나의 정상들에게 전달한 내용을 잘 아는 복수의 익명 소식통을 통해 이런 내용을 파악했다고 전했다.

이들 소식통에 따르면 이런 요구 외에도 러시아는 2014년 강제 병합한 크림반도의 정식 러시아 편입 인정, 침공 이후 대규모로 가해진 대러시아 경제 제재 일부 해제 등을 함께 요구하고 있다고 통신은 전했다.

또 우크라이나 일부 또는 전지역에서 러시아어를 공용어로 채택하고, 전쟁 발발 이후 우크라이나에서 금지된 러시아 정교회의 종교활동도 자유롭게 허용해줄 것 등도 요구하는 것으로 알려졌다.

러시아의 요구사항 대부분은 우크라이나가 즉각 수용하기 어려운 내용이다.

무엇보다 러시아의 협상안은 최종 평화 합의 때까지 휴전하는 방안을 일단 배제했다. 그러나 매일 희생자가 발생하는 우크라이나 입장에서는 즉각 휴전을 가장 중요한 조건으로 보고 있다.

또한 우크라이나는 이미 자국 영토를 양보하는 방안을 거부한 바 있다. 우크라이나가 통제 중인 동부 돈바스의 도네츠크 지역은 러시아의 추가 진격을 막기 위한 전략적 요충지로 평가되고 있어 특히 양보가 쉽지 않다.

▶전략적 요충지 내놓으라고 요구 ‘사실상 실현 불가능’…레드카펫 까는 미 해병대 ‘굴욕적’ 비판도=협상안에 따르면 우크라이나는 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입도 허용되지 않는다. 다만 러시아는 우크라이나가 일정 수준의 ‘안보 보장’을 받는 방안에 대해서는 열려 있는 것으로 보인다고 소식통들은 전했다.

구체적인 안보 보장 방식은 분명하지 않으나, 트럼프 대통령은 유럽 정상들과 통화하면서 북대서양조약기구(NATO·나토) 조약 5조와 유사한 우크라이나 안보 보장 체계를 거론한 것으로 전해졌다.

나토 조약 5조는 회원국 중 하나가 공격받으면 회원국 전체에 대한 공격으로 간주하고 대응한다는 집단방위 조항이다. 우크라이나가 나토에 가입하지 않더라도 러시아가 다시 침공하면 서방 국가들이 공동 대응해 지원하기로 미리 약속한다는 얘기다.

온라인에서는 트럼프 대통령이 푸틴 대통령에게 선사한 의전이 굴욕적일 정도로 과도했다는 비판도 제기된다.

소셜미디어 엑스(X)에서는 미군 장병들이 러시아 대통령 전용기 계단 밑으로 레드카펫을 깔고 있는 모습이 밈처럼 확산했다. 이 사진은 특히, 미 해병대가 2차대전 막판 일본군의 저항을 무너뜨린 뒤 이오지마섬에서 성조기를 게양하는 ‘이오지마의 성조기’ 사진 옆에 배치되면서 비교 효과가 극대화됐다.

우크라이나에서 드론 관련 모금을 추진하는 한 이용자는 X에 “수치스럽다”고 썼다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 18일 미국 백악관을 찾아 푸틴 대통령이 제안한 평화협상안과 관련해 트럼프 대통령과 논의할 예정이다. 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 주요국 정상들도 같은날 백악관을 함께 찾아 논의에 참여할 예정이다.