12개 직종 ‘승급교육’·3개 업종 ‘기초기능교육’ 운영…식비·교통비까지 지원 현장 실무형 교육으로 기능인 역량 강화·경력 관리 체계화 기대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회가 건설근로자의 기능 향상과 경력 체계화를 지원하기 위해 ‘2025년 건설근로자 기능등급제 연계 교육’을 본격 가동한다.

18일 건설근로자공제회는 현재 ‘2025년 건설근로자 기능등급제 연계 교육’ 교육생 모집을 진행하고 있다. 이번 교육은 교육비 전액을 무료로 제공하는 데 더해 식비와 교통비까지 지원한다.

‘건설근로자 기능등급제’는 근로자의 현장 경력·자격·교육훈련·포상 등을 종합 반영해 직종별 기능등급을 구분·관리하는 제도다. 이를 통해 근로자의 처우 개선과 건설공사 품질 향상, 나아가 산업 경쟁력 강화까지 도모하는 것이 핵심 목표다.

이번 교육은 국토교통부가 공제회에 위탁해 시행하는 현장 실무 중심 교육으로, 현장 경험이 풍부한 베테랑 강사진과 함께 네트워크를 형성할 수 있는 기회도 제공한다.

교육과정은 ▷형틀목공 ▷건축목공 ▷콘크리트 ▷비계 ▷견출 ▷코킹 ▷수장 ▷석공 ▷창호 ▷일반기계설비 ▷일반특수용접 ▷조경 등 12개 직종을 대상으로 한 ‘승급교육’과 ▷철근·콘크리트공사업 ▷도장·습식·방수·석공사업 ▷조경식재·시설물공사업 등 3개 업종을 위한 ‘기초기능교육’으로 구성된다.

교육 기간은 10월까지로, 기관별로 순차적으로 운영된다. 참여를 원하는 근로자는 각 교육기관에 전화로 신청하면 된다. 세부 일정과 신청 방법은 건설근로자공제회의 ‘건설기능플러스’ 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

공제회 기능등급관리부장은 “이번 교육은 현장 기능 습득뿐만 아니라 장기적으로 기능등급 보유자 수급에도 유리하다”며 “기능역량을 체계적으로 쌓고 싶은 건설기능인과 입문자의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.