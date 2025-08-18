경총 “원·하청 갈등 상시화”…ECCK·AMCHAM “투자 매력도 훼손” 정부·여당 “추가 협상 없다”…국정과제에 명시하며 처리 의지 확고

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동조합법 2·3조 개정안, 이른바 ‘노란봉투법’이 오는 21일 국회 본회의에 상정된다. 정부·여당이 법안 처리를 밀어붙이는 가운데 경영계와 외투기업이 잇달아 반대 입장을 내며 정면 충돌 양상을 보이고 있다.

18일 고용노동부와 국회 등에 따르면 더불어민주당은 21일 본회의에서 방송법 개정안과 함께 노란봉투법을 순차적으로 상정해 처리할 예정이다. 이는 지난 21대·22대 국회에서 두 차례 본회의를 통과했지만 당시 윤석열 전 대통령의 거부권(재의요구권) 행사로 무산된 이후 세 번째 도전이다.

경영계 “예측 불가능한 경영 리스크”...외국계 기업도 이례적 반대

이번 개정안은 지난해 국회를 통과했던 법안보다 노동계 요구가 더 반영됐다.

노동쟁의 범위가 확대되고, 손해배상 청구 제한 요건이 명확해졌다. 또 손배 청구 시 책임비율을 산정하는 기준과 면책조항까지 추가됐다. 사용자의 쟁의 대응 수단을 제약하는 한편, 원청 기업까지 직접 책임을 지도록 하는 구조로 바뀌는 셈이다.

경영계는 해당 조항이 현실 산업 현장에서 ‘예측 불가능한 경영 리스크’를 불러올 것이라 경고하고 있다.

외국계 기업들도 이례적으로 공개적인 반대에 나섰다. 일각에선 “외투기업의 이탈 가능성이 현실화되면 국내 고용과 수출 경쟁력에도 직격탄이 될 수 있다”는 위기감까지 확산되고 있다.

주한유럽상공회의소(ECCK)는 성명을 통해 “노란봉투법은 기업인을 잠재적 범죄자로 만들고 경영 활동을 위축시킬 수 있다”고 밝혔다. 이어 “외투기업들은 노동 규제로 인한 법적 리스크에 특히 민감하다”며 “교섭 상대 노조가 불분명한 상황에서 교섭 거부를 이유로 형사처벌 위험에 노출된다면 한국 시장에서 철수할 수밖에 없다”고 경고했다.

주한미국상공회의소(AMCHAM) 역시 “노란봉투법은 한국의 투자 매력도와 경영 환경 전반에 부정적 영향을 줄 것”이라고 우려했다. 암참은 “유연한 노동 환경은 한국이 아시아·태평양 비즈니스 허브로서 경쟁력을 강화하는 핵심 요소인데, 이번 법안이 부정적인 시그널을 줄 수 있다”며 “특히 올해 APEC 정상회의를 앞둔 시점에 한국이 국제사회에 보여줄 메시지와도 충돌한다”고 지적했다.

정부·여당 “국정과제…반드시 처리”

그러나 정부·여당은 법안 처리 의지를 굽히지 않고 있다. 국정기획위원회가 13일 발표한 ‘국정운영 5개년 계획’에는 노란봉투법 개정이 명시됐다.

김영훈 고용노동부 장관은 “노조법 2·3조 개정안은 현장 대화를 촉진하고 원·하청 상생을 위한 법”이라며 “법 시행까지 6개월의 준비기간 동안 현장 매뉴얼과 지침을 마련해 불확실성을 최소화하겠다”고 밝혔다. 김 장관은 최근 ECCK와 AMCHAM을 잇따라 찾아 외투기업을 달래면서도 “노란봉투법은 반드시 가야 할 길”이라고 못 박았다. 민주당 역시 본회의 상정 방침을 확정했다. 문금주 원내대변인은 17일 기자들과 만나 “현재까지 야당과 추가 협상 계획은 없다”며 강행 의지를 확인했다.

다만 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)를 가동할 경우 처리 시점은 지연될 수 있다. 필리버스터는 24시간이 지난 뒤 재적 위원 5분의 3 이상이 찬성하면 종결이 가능하다. 또 법안마다 각각 24시간씩 적용되기 때문에 노란봉투법이 가장 먼저 상정되지 않으면 법안 처리는 더 지연될 수 있다.