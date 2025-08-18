무악동·교남동 일대 취약계층 50가구 대상 나눔 봉사

[헤럴드경제=박혜원 기자] ㈜한화 임직원 봉사단이 취약계층 어르신을 대상으로 보양음식 나눔 봉사를 진행했다.

㈜한화 임직원 봉사단 20여명은 ‘자원을 일구는 사람들 사회적협동조합’과 함께 지난 14일 서울 종로구 행촌동 소재 천주교 무악동성당에서 봉사활동을 실시했다. 폭염 속 온열질환에 시달리기 쉬운 취약계층 어르신들이 제철음식을 섭취해 여름을 건강히 보내는데 도움을 주기 위해 마련됐다.

봉사단은 무악동∙교남동 일대에 거주 중인 취약계층 50가구를 대상으로 삼계탕과 포도 등의 보양음식과 제철과일을 직접 배달했다. 봉사활동에 참여한 정해원 ㈜한화 대리는 “오늘 전달한 보양음식과 과일이 어르신들이 남은 여름을 나는데 도움이 되었으면 좋겠다”는 소감을 전했다. 이영찬 ㈜한화 인사지원팀 팀장은 “㈜한화는 앞으로도 지역사회와 사회적 약자를 위한 다양한 프로그램을 마련해 추진할 것”이라고 말했다.

㈜한화는 한화그룹 사회공헌 철학인 ‘함께 멀리’ 정신을 바탕으로 ESG 경영을 적극적으로 실천해 나가고 있다. 작년 10월 대표 사회공헌활동인 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제’를 성공적으로 마무리했으며 ‘포레나 도서관 조성사업’, ‘자립준비청년 지원 사업’ 등 지역사회에 기여하기 위한 활동들을 지속적으로 추진해나가고 있다.