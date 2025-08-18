최종 선정 6팀에 LG화학 친환경 소재 상품 수여

[헤럴드경제=박혜원 기자] LG화학이 비정부기구(NGO) 희망친구 기아대책과 함께 ‘리사이클 사회공헌 임팩트 챌린지’ 공모전을 연다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘버려진 자원에 새로운 쓰임을 더해 지역과 일상을 바꾸는 방법’을 주제로 열린다. 버려진 자원을 재활용해 지역사회와 일상을 변화시킬 수 있는 창의적인 사회공헌 아이디어를 발굴하는 것이 목적이다.

평가는 재활용 기술을 활용한 사회공헌 아이디어를 중심으로 이뤄질 예정이다. 예를 들어 LG화학의 폐플라스틱을 활용한 장애보조기구, 놀이터 기구, 조명, 생활소품 등 LG화학의 사업과 연계된 제품 아이디어에 가점을 부여한다.

18일부터 오는 9월 19일까지 기대플러스 플랫폼을 통해 온라인 접수가 진행된다. 최종 선정된 6팀에게는 LG화학의 친환경 소재가 적용된 상품을 수여한다. 고윤주 LG화학 CSSO 전무는 “이번 공모전을 통해 지속가능한 삶과 사회적 가치 창출에 기여할 수 있는 혁신적인 아이디어들이 많이 나오길 기대한다” 라고 말했다.