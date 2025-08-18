‘학자금 대출 탕감’ 등 파격 조건 홍보…연봉도 최고 2억원대 경찰보다 높은 급여·인센티브 내걸어…“지원자 11만여명” 추방인원 바이든 행정부 때보다 증가…현장·지역 사회 긴장 고조

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 이민자 추방 정책에 속도를 내기 위해 단속 인력을 대거 모집하는 데 열을 올리고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 17일(현지시간) 전했다. 보도에 따르면 미 국토안보부는 불법 이민자 체포·추방 작전을 실행할 (ICE) 요원들을 대거 채용하기 위해 파격적인 급여·상여 조건을 내걸고 소셜미디어(SNS) 등을 통해 적극적으로 홍보하고 있다.

WSJ은 특히 미 정부가 내건 금전적인 유인책이 눈에 띈다고 지적했다.

ICE는 우선 채용 계약 시 최대 5만달러(약 7000만원)의 보너스와 최대 6만달러(약 8300만원)의 학자금 대출 탕감 혜택을 내세우고 있다.

ICE는 또 ‘추방 담당관’, ‘범죄 수사관’, ‘일반 변호사’ 등 3가지로 잠재적인 직무를 분류하는데, 이중 추방 담당관의 연간 급여 수준은 4만9739∼10만1860달러(약 7천만∼1억4000만원), 범죄 수사관은 6만3148∼14만4031달러(약 9000만∼2억원)로 홍보되고 있다고 WSJ은 전했다.

이런 급여 수준은 뉴욕시와 시카고 경찰국의 신입 경찰관이 연간 각각 6만1000달러, 6만2000달러가량 받는 것에 비하면 경쟁력 있는 조건이라고 WSJ은 비교했다.

이에 더해 ICE는 40세 이상 지원자를 위한 추방 담당관 직위를 신설했으며, 퇴직한 법 집행관들을 다시 불러들이기 위한 ‘임무로 돌아오라’(return to mission) 캠페인도 벌이고 있다.

ICE 엑스(X·옛 트위터) 계정에는 미국을 상징하는 ‘엉클 샘’ 이미지와 함께 “미국은 범죄자들과 포식자들에 의해 침략당했다. 그들을 몰아내기 위해 당신이 필요하다”는 문구가 게시됐다.

실제로 이런 파격적인 인센티브와 구인 홍보는 어느 정도 효과를 내고 있다고 WSJ은 전했다.

주택 인테리어 용품 매장 ‘로우스’에서 일하다 최근 ICE에 지원한 한 청년은 금전적인 혜택을 무시하기 어려웠다면서 “학자금 대출을 갚기는 어렵다”고 말했다.

이 지원자는 ICE 직무에 대해 “어느 정도 폭력이 수반되는 일이라 하더라도 지금보다는 스트레스를 덜 받으며 살 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

국토안보부는 ICE의 이런 채용 캠페인이 초기 성과를 내고 있다면서 그동안 11만여 명이 지원했다고 밝혔다. 다만 이 가운데 몇 명이 실제 채용 대상자가 될지는 불분명하다고 WSJ은 짚었다.

ICE 요원의 업무는 지역 경찰과 비슷한 점이 많고, 지원자는 신체적 적합성 테스트와 의료 검진 기준을 통과해야 한다.

아울러 ICE의 일부 채용 공고는 신규 채용자가 위험하고 스트레스가 많은 상황에서 근무하게 될 수 있다고 경고한다.

ICE는 트럼프 행정부의 공세적인 지침에 따라 단속 실적을 높이려 지난 수개월간 이민자 밀집 지역을 급습하는 방식으로 무작위 체포 작전을 벌이면서 대상자들의 거센 저항을 불러일으켰다. 이런 점들 때문에 실제로 ICE에 채용되는 이들 중 상당수는 기존에 훈련받은 경찰 등 법 집행기관에서 일해온 경력자들이 될 것으로 보인다.

플로리다주 보안관 그레이디 저드는 최근 ICE가 지역 법 집행관들에게 채용 지원을 독려하는 이메일을 직접 보내고 있다면서 연방 기관이 지역의 주요 인력을 이런 식으로 빼가는 것은 “옳지 않다”고 비판했다.

WSJ은 이민자 추방 현황을 분석하는 연구단체 ‘추방 데이터 프로젝트’ 자료를 인용해 트럼프 행정부 들어 지난 6월 말까지 ICE가 14만4천명을 추방했으며, 이는 이전 바이든 행정부의 작년 같은 기간 추방 인원 13만6천854명보다 약간 더 많은 수치라고 전했다.