저녁 텔아비브에 30만명 넘게 운집…새 인질 영상 공개도 전국서 39명 체포…네타냐후 “종전 요구, 하마스 입장 강화할뿐”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘에서 17일(현지시간) 내각의 가자시티 장악 군사작전 방침에 반대하는 대규모 시위가 열렸다.

타임스오브이스라엘, 와이넷 등 보도에 따르면 팔레스타인 무장정파 하마스에 억류된 인질 가족 등 피해자들을 대표하는 ‘10월협의회’, 인질·실종자가족포럼 등 단체는 이날 오전 6시 29분을 기해 전국적인 총파업에 돌입했다.

이들은 주말 뒤 첫 평일인 이날 텔아비브와 예루살렘을 잇는 1번국도 등 주요 고속도로를 점거하고 차로 위에 타이어를 쌓은 뒤 불을 피우며 시위를 벌였다.

일부는 론 더머 전략담당장관, 요아브 키시 교육장관, 니르 바르카트 경제산업장관 등 주요 각료들의 집 앞에 모여 인질 석방을 촉구하는 구호를 외쳤다. 베냐민 네타냐후 총리 관저로 향하던 이들이 경찰에 막혀 발걸음을 돌리기도 했다.

이스라엘 경찰은 이날 고속도로 점거 농성을 벌이는 이들에게 물대포를 쏘며 진압을 시도했고 전국적으로 총 39명을 체포했다고 예루살렘포스트가 전했다.

2023년 10월 7일 전쟁 발발 이후 22개월간 휴전 촉구 시위의 중심지가 된 텔아비브 ‘인질광장’에도 낮부터 저녁까지 많은 인파가 몰렸다.

시민들은 하마스 공격에 목숨을 잃은 아이들을 상징하는 빈 유모차에 ‘어머니는 절대 포기하지 않는다’는 문구가 쓰인 노란색 팻말을 내걸고 전쟁 종식을 호소했다.

하마스의 기습 때 목숨을 잃은 이도 에드리의 어머니는 “모든 이스라엘 시민이 생명을 구하기 위한 행동에 나서달라”며 “모든 것을 멈추도록, 인질을 귀환시키도록, 군인들 목숨을 구하도록, 우리 이스라엘을 위해 싸워달라”고 호소했다.

이스라엘 출신 유명 배우 갈 가도트(40)도 이날 인질광장을 찾아 가족들을 끌어안고 위로했다.

이날 저녁 인질광장으로 향하는 행진에는 30만명 넘는 인파가 모인 것으로 집계됐다. 주최측은 가자지구에 억류 중인 인질 마탄 잔가우커의 새로운 영상을 공개했다. 이스라엘군이 입수한 이 영상은 몇달 전 촬영된 것으로 추정된다.

화면 속에서 잔가우커는 “계속 소리를 내 달라”며 “곧 어머니를 만나게 되길 바란다”고 말했다. 그는 “이스라엘 정부는 포괄적 합의나 전쟁 종식을 위해 진정으로 노력한 적이 한 번도 없다”며 네타냐후 총리를 비난하기도 했다.

잔가우커의 어머니 에이나브는 “너를 그리며 내 영혼이 아프게 타오른다”며 “681일을 버틴 네가 정말 자랑스럽다, 앞으로도 굳건히 견뎌내길”이라고 말했다.

앞서 이스라엘 최대 노동단체인 히스타드루트(이스라엘노동자총연맹)는 총파업이 ‘실질적인 효과’를 가져오지 못할 것이라며 가담하지 않겠다고 밝혔지만 개별 노동자들의 참여는 막지 않겠다고 했다.

히스타드루트의 아르논 바르다비드 의장은 이날 개인적으로 인질광장을 찾아 “저는 여러분과 함께한다”며 연대의 뜻을 밝혔다.

메타, 윅스, 마이크로소프트 등 주요 IT기업들이 파업 지지 뜻을 밝혔고 하이파 항구 노동자 등도 대열에 동참했다.

텔아비브시는 커뮤니티센터 운영과 문화행사 개최를 중단했고, 헤르츨리야시는 ‘인질 광장’으로 향하는 대중교통편을 지원했다. 텔아비브대학교, 벤구리온대학교, 하이파대학교 등 주요 교육기관도 교직원과 학생의 파업 참여를 독려하는 분위기다.

네타냐후 이스라엘 총리는 이날 정부 회의에서 “오늘 하마스를 격퇴하지 않은 채 전쟁을 종식하자고 요구하는 이들은 하마스의 입장을 강화할 뿐”이라며 가자시티 장악 계획에 대한 의지를 재차 천명했다.

그러면서 “인질 석방을 앞당기고 가자지구가 이스라엘에 더는 위협이 되지 않게 하려면 우리는 하마스를 무찔러야 한다”며 “이것이 바로 지난주 안보내각이 내린 결정이며, 우리는 이를 실행할 것을 결의한다”고 강조했다.

에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 이날 가자지구를 찾아 남부사령관 등 지휘부와 회의하면서 “우리는 곧 ‘기드온의 전차’ 작전의 다음 단계로 넘어가 가자시티 내 하마스에 대한 공격을 강화하고 이를 하마스가 결정적으로 패배할 때까지 계속할 것”이라고 밝혔다.

다만 그는 “인질을 항상 최우선으로 생각하며 공격을 이어갈 것”이라며 “정교하고 균형 잡힌, 책임감 있는 전략을 갖고 행동하겠다”고 말했다.

지난 7일 이스라엘 안보내각은 네타냐후 총리 주도로 가자지구 북부의 인구 밀집지역 가자시티를 장악하겠다는 계획을 의결했다.

자미르 참모총장은 이 방침이 아직 가자지구에 억류된 이스라엘 인질의 생명을 위협할 수 있다며 반대했으나 지난 13일 결국 내각이 제시한 작전 계획을 승인했다.