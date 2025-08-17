[헤럴드경제=박지영 기자] 국가정보원이 30년 동안 근무한 국정원 직원에게 거짓말탐지기까지 동원해 징계를 내렸으나 부당징계라는 법원 판단이 나왔다. 법원은 국정원이 제시한 징계사유가 정황 증거에 불과하다고 봤다.

17일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정14부(부장 이상덕)은 국정원 직원 A씨가 국정원을 상대로 제기한 징계처분 취소 소송에서 원고 승소 판결했다.

A씨는 1991년 국가안전기획부 시절 입직해 지난 2021년 특정직 3급으로 승진했다. 국정원장이 바뀌자 국정원은 A씨가 정치권과 기업 인맥을 사용해 국정원장에게 인사청탁을 했다며 2023년 12월 감봉 3개월의 징계 처분을 내렸다.

국정원이 든 징계사유는 2가지였다. 첫번째는 A씨가 당시 국정원장과 친분이 있던 전직 시의원 B씨를 통해 인사 청탁을 했다는 것이다. 국정원장 비서실장이 작성한 ‘인사관련 종합’, ‘3급 승진인사’ 문건 등에 관련 정황이 기재됐다는 이유였다. 인사관련 종합 문건에는 A씨 관련 부분에 B 전 의원의 이름과 함께 ‘문자 발송 자제 조치’가 기재돼 있었다.

A씨 또한 비서실장으로부터 ‘B 전 의원이 원장에게 자꾸 문자를 보내 불편해하신다’는 이야기를 전달받은 사실을 인정했다. 국정원은 인사 청탁 여부에 대해 거짓말탐지기까지 사용했는데 A씨의 답변에서 ‘거짓’ 반응이 나온 것도 징계 근거로 들었다.

두번째는 A씨가 기업의 전직 부사장 C씨를 통해 동향 후배 직원의 인사를 청탁했다는 이유다. 국정원은 2021년 1월 C씨가 A씨에게 전화를 걸어 “국정원장과 잘 아는 완도 출신 회장님과 식사 중인데 이야기를 해주겠다”고 말했다고 봤다. A씨가 자신에 대한 청탁은 거절했으나 대신 후배 직원을 C씨에게 추천했다는 이유였다. A씨는 징계 처분에 불복해 소송을 제기했다.

법원은 A씨의 손을 들어줬다. 징계사유를 뒷받침하는 구체적인 증거나 절차가 없다는 이유였다. 1심 재판부는 “징계사유와 관련해 전 국정원장, 전 부사장 등에 관한 구체적인 조사나 사실확인 등 절차도 거치지 않았다”며 “국정원장 교체 직후 전 원장 재임 시절 작성된 문건 일부만을 기초로 2차례 진술조사, 휴대전화 포렌식, 거짓말 탐지기 검사 결과만을 가지고 징계처분을 했다”고 했다.

구체적으로 첫번째 징계사유에 대해 재판부는 “막연히 원고와 B 전 의원의 관계, 국정원장 비서실장이 작성한 문건 및 정황에 근거해 묵시적 청탁을 했다고 지적할 뿐”이라며 “월, 일은 물론 연도조차 전혀 특정되지 않았다. 일반적인 인사치레를 넘어 승진에 영향력을 행사할 취지가 내포된 청탁에 해당한다고 볼 구체적인 정황을 지목하지도 못했다”고 했다.

이어 “‘문자 발송 자제 조치’ 기재 등은 인정되지만 이는 B 전 의원이 전 국정원장에게 원고와 관련돼 연락했음을 뒷받침할 뿐이다. 원고와 B 전 의원이 상당한 기간 쌓아온 친분 때문에 인사 청탁 없이도 원고와 관련된 이야기를 했을 가능성도 배제할 수 없다”며 “간접 정황만을 근거로 중대한 비위사실을 인정하는 것은 친분관계에 기초한 막연한 의심만으로 대상자에게 지나친 불이익을 가하는 것”이라고 했다.

C씨와 나눈 통화 및 문자에 대해서도 같은 판단을 내렸다. 재판부는 “원고가 청탁 제의를 거절한 상황에서 다른 후배를 언급한 것은 적극적 인사 청탁 취지가 아니라 부정 청탁에 관한 권유를 상대방의 심기를 해치지 않는 선에서 완곡하게 우회적으로 거절한 것이라고 볼 여지가 없지 않다”고 했다.

이어 “불충분하고 단편적인 근거에만 의존하여 청탁금지법상 금지된 중대한 비위행위인 부정한 인사 청탁이 있었다고 단정한 이 사건 징계처분이 타당하다고 보기 어렵다”고 했다. 해당 판결은 지난 6월 확정됐다.