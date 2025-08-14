서울시, 주거형 오피스텔 ‘미리내집’ 신규 공급 역세권·풀옵션에 전세보증금 4억원 육박 정책대출 제한에 실질 지원책 마련 절실

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 신혼부부 주거 안정을 위해 추진하는 장기전세주택 ‘미리내집’이 역세권·풀옵션·수영장과 라운지까지 갖춘 고급 주거형 오피스텔을 신규 공급하며 외형과 규모를 키우고 있다. 그러나 보증금과 관리비 부담이 여전해, 정작 필요한 무주택 신혼부부들은 진입 장벽에 막히고 있다는 지적도 잇따른다.

앞서 13일 서울시는 송파구 문정동 ‘르피에드문정’ 등 신규 ‘일반 주택형 미리내집’ 149호를 포함해, 오피스텔·빌라·아파트형까지 모두 합해 연내 3500가구 확보 계획을 발표했다.

해당 단지는 역세권 입지와 고급 커뮤니티, 풀옵션 빌트인 가전·가구를 갖춘 주거용 오피스텔로, SH공사 매입가 기준 시세 대비 70~80%, 인근 아파트 대비 절반 수준에 공급된다. 이날 오세훈 서울시장은 역세권과 생활환경이 좋은 곳에 집중적으로 배치해 신혼부부의 주거문제 해결을 강조했다.

하지만 실수요자들이 체감하는 문턱은 여전히 높다. 서울시에 따르면 이번에 공급되는 문정동 오피스텔의 전세보증금은 3억원대, 월 임대료는 25만원 수준이다.

서울시 관계자는 “이달 말 공급 예정인 비아파트 미리내집 149가구의 평균 전세 보증금은 2억원, 임대료는 월 17만원 정도”라며 “문정동 오피스텔에 입주하기 위해서는 대출을 최대로 받아도 최소 5000만원 이상 현금을 마련해야 한다”고 설명했다.

대출 규제도 발목을 잡는다. 6·27 금융당국 가계부채 관리 방안으로 신혼부부 전용 버팀목 전세대출 한도가 수도권 보증금 4억원 이하 주택에 대해 3억원에서 2억5000만원으로 축소됐다. 보증금 4억원을 넘는 물량이 다수인 미리내집은 대출 지원 대상에서 제외되거나 대출금액이 줄어 부담이 가중된다.

실제 지난 11~12일 입주자 모집이 진행된 아파트형 미리내집 458가구 중 보증금이 4억원을 밑도는 물량은 51가구에 그쳤다. 강남구 청담르엘 49㎡(이하 전용면적)은 보증금 7억7298만원, 송파구 잠실래미안아이파크 59㎡는 7억4958만원 수준으로 4억원을 한참 웃돌았다. 시세보다는 저렴하나, 목돈이 없는 신혼부부는 엄두를 내기 어려운 실정이다.

관리비도 논란이다. 문정동 오피스텔의 관리비는 월 40만~50만원대로, 비(非)아파트 형임에도 체감 부담이 아파트급이다. 인근 공인중개사무소 관계자는 “294가구 중 미리내집 공급분은 16가구에 불과하고, 커뮤니티 운영비까지 더해 실제 거주 비용이 예상보다 높을 수 있다”며 “현재 입주민 기준으로 40㎡에 한 달 관리비가 50만원 이상 나오니까 일반 아파트 59~84㎡ 관리비와 맞먹거나 비싸다고 볼 수 있다”고 설명했다.

서울시 관계자는 “24시간 운영되는 고급 커뮤니티 시설 운영에 따른 전기세가 포함된 구조라 관리비가 높게 책정될 수 있다. 개별 단지 특성일 뿐 모든 미리내집이 동일한 수준은 아니다”며 “준공된 지 얼마 안 된 시설에다가 이미 살고 있는 다수의 입주민과 뜻을 모아 운영을 달리해 관리비를 줄이는 방법이 있지만 현실적으로 쉽지는 않다”고 했다.

전문가는 공공성보다 상품성에 치중한 공급으로 인해 해당 모순이 발생했다고 분석한다. 장희순 강원대학교 부동산학과 교수는 “대출을 최대한 받아도 수천만 원 현금이 필요한 구조로, 결국 초기 자산이 있는 계층에만 기회가 돌아간다”며 “버팀목 대출 한도 상향·고급 커뮤니티의 선택적 운영제 등 실수요자 부담 완화책이 필요하다”고 했다.

이어 “주거 취약계층의 주거권 보장이라는 미리내집 제도의 본래 취지를 살리려면, 토지 임대부 방식이나 장기 공공임대와 같이 토지비를 줄여 전세보증금 자체를 낮추는 공급 구조가 필요하다”고 제언했다.