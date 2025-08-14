포트폴리오 대수술 가속…M&A·자산 유동화로 생존전략 모색 고금리·저성장 압박에 “붙이고 떼고”…체질 개선에 사활

[헤럴드경제=노아름 기자] 국내 대기업들이 사업 구조를 재편하는 ‘판갈이’에 속도를 내고 있다.

LG는 비주력 사업부 매각과 지분 현금화를 고민하며 체질 개선에 나섰고, 한화는 국내 최대 부동산 전문 운용사 인수전에 뛰어들며 외연 확장을 꾀하고 있다.

고금리·저성장 국면에서 주력 사업 부진을 메우고 미래 먹거리를 선점하기 위한 ‘사업 떼고 붙이기’ 경쟁이 재계 전반으로 확산하는 모습이다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스자산운용 매각주관사 모건스탠리·골드만삭스가 지난 13일 진행한 경영권 매각 예비입찰에 한화생명 등 복수의 원매자가 참여한 것으로 파악된다.

한화를 비롯한 원매자들은 인수금융을 활용하거나 신종자본증권 발행 등을 통해 자기자본 투입 비중을 낮추는 방식을 활용해 이지스자산운용 인수전에 임할 것으로 전망된다. IFRS17 및 K-ICS 등 새로운 회계·건전성 규제가 도입되면서 자본 효율성 압박을 받는 기업들이 위기감을 느끼는 것으로 보인다는 진단이 나온다.

투자업계 관계자는 “건전성 지표를 관리하면서 매물검토를 병행하는 것이 쉽지만은 않을 것”이라면서도 “한화 등이 금융그룹 포트폴리오를 강화하고 해외 대체투자 확장 교두보를 마련하기 위해 여러 방법을 고민할 것으로 보인다”고 말했다.

이러한 움직임은 금융권에 국한되지만은 않는다. 제조업 대기업에 또한 체질 개선을 위해 유사한 카드를 꺼내들었다.

LG는 석유화학 부문 부진 속에서 비주력 사업 매각에 속도를 내는 모습이다. 앞서 워터솔루션 및 에스테틱 사업을 정리하며 1조6000억 상당 현금화를 앞뒀으며, 추가로 보유 지분 및 자산 활용방안을 모색 중이다.

차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO)는 최근 진행한 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “LG에너지솔루션 보유 지분은 지속가능한 성장을 위해 전략적으로 사용할 수 있는 자원”이라며, 실적 반등 및 고수익 사업으로의 전환을 지원하는 카드로 지목했다. 다만 “현금흐름과 시장 상황을 종합적으로 고려해 실행 시점과 방안을 결정하겠다”며 시기를 못박진 않았다.

시장에서는 LG화학이 경우에 따라 LG에너지솔루션 지분 일부를 매각하거나, 교환사채(EB) 발행 등으로 유동화할 가능성도 거론한다.

LG와 한화의 행보는 전통사업 의존도를 낮추고 미래 먹거리 확보에 나선다는 점에서 궤를 같이한다. 생존 전략 확보 필요성이 커졌다는 절실함에서 기업집단이 드라이브를 걸기 시작했다는 해석이다.

특히 인수·합병(M&A)이나 자산유동화 등 단기간에 효과를 극대화하기 위한 방식이 자주 채택되는 경향성도 확인된다. 주력사업에만 기댈 수 없는 환경에 직면하자 기업들이 비효율 사업을 과감히 도려내고 자본에 메스를 대는 등 포트폴리오 대수술에 착수한 셈이다.

투자업계 관계자는 “새로운 규제가 ‘자본의 질’까지 들여다보면서 기업들은 더 이상 덩치만 키우는 전략을 고수하기 어려워졌다”며 “포트폴리오를 보강하거나 현금을 비축하려는 시도가 재계 전반에서 이어질 것으로 보인다”고 짚었다.