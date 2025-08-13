14일 성북구청 앞 수변활력거점 일대 광복 80주년 기념 문화제 개최 국민대, 고려대, 서경대, 한성대, 성북문화원, 성북국악협회, 문밖세상 등 다양한 주체 참여 AI 콘텐츠 시연, 대형 서예 퍼포먼스, 뮤지컬, 클래식 공연 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 14일 성북구청 앞 수변활력거점 일대에서 광복 80주년 기념 문화제 ‘다시 찾은 빛으로, 성북의 밤 만세를 외치다’를 개최한다.

이번 문화제에 성북문화원, 국민대학교, 고려대학교 인문사회디지털융합 인재양성사업단·글로벌인문학연구원 HK사업단, 서경대, 한성대, 성북국악협회, 문밖세상 등 성북구의 다양한 주체들이 참여해 ‘독립운동가의 도시 성북’의 의미를 높였다.

행사는 ‘다시 찾은 빛’을 주제로 광복 80주년 기념식 및 빛과 역사를 연결하는 문화공연 으로 구성했다.

고려대학교 인문사회 디지털융합인재양성사업단의 ‘성북구 독립운동가’를 주제로 한 AI 콘텐츠 시연이 행사의 문을 연다. 이어 변희정 문밖세상 대표의 대형 서예 퍼포먼스, 서경대학교 문화예술센터 재학생의 뮤지컬 공연이 이어진다.

독립운동가 후손 및 선양에 기여한 인물과 단체에 대한 표창 수여 등 의미 있는 시간도 준비했다.

이후 이어지는 문화공연에서는 성북국악협회가 ‘해방가’, ‘배뱅이굿’ 등 국악 공연을 펼치고 국민대학교 금관5중주 ‘오! 브라스’ 및 팝페라팀이 ‘음파(EUMPA)’를 선보인다.

광복을 빛으로 축하하는 미디어파사드와 성북천을 수놓는 수변 빛공연을 이어 진행해 현장을 방문한 시민에게 보다 깊은 감동을 전달할 예정이다.

성북구는 이번 행사를 앞두고 성북천을 활용해 다양한 여가·문화생활 공간 수변활력거점을 조성한 바 있다. 구 관계자는 “광복 80주년 기념 문화제를 계기로 수변활력거점이 시민의 삶과 일상 문화가 함께하는 지역의 대표 거점으로 거듭날 것”으로 전망했다.

성북구 곳곳에서 광복 80주년을 기념한 특별한 전시도 이어지고 있다.

11일부터 성북구청 1층에서는 광복 80주년 기념 특별전시 ‘광복 80년, 성북의 독립운동가 80인의 얼굴을 그리다’가 진행되고 있다. 성북구와 성북문화원이 발굴 작업을 이어가고 있는 지역의 독립운동가들을 한성대학교 회화과 재학생들이 초상화를 그리며 함께 준비했다. 전시는 28일까지 이어진다.

8월 15일부터 9월 12일까지는 삼선동 369예술센터(삼선교로4가길 11)에서 독립운동가 80인의 초상화 실물을 1주씩 4회에 걸쳐 순환 전시한다.

성북구를 대표하는 독립운동가이자 시인 이육사를 기리는 문화공간 이육사(종암로21가길 36-1)에서도 “펜, 총, 그리고 연대-한용운과 이육사 그리고 성북의 독립운동가들” 기획전시를 준비했다. 전시는 8월 14일부터 11월 29일까지 진행한다.

이승로 성북구청장은 “성북구는 골목골목마다 독립운동가의 삶과 활동의 흔적이 오롯이 남아 있는 독립운동가의 도시로 이번 광복 80주년을 맞아 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 성북천에서 모두가 함께 광복을 되새기고 연대하는 의미 있는 행사를 준비했다” 며 많은 시민의 방문과 참여를 당부했다.