청주 부동산 시장은 지금 큰 변화를 맞이하고 있다. 건축 자재비와 인건비, 금융 비용의 상승으로 신규 분양 단지들의 분양가는 끊임없이 오르고 있지만, 그 흐름을 거슬러 2024년 기준 분양가를 유지하며 공급되는 특별한 단지가 등장했다. 바로 ‘청주 남주 대원칸타빌 더 시엘’이다.

이 단지는 가격 경쟁력만으로도 충분히 매력적이지만, 실제로는 그 이상의 이유로 시장의 스포트라이트를 받고 있다. 비규제 지역에 위치하여 실거주 의무가 없고, 계약금 5%만으로 입주시까지 약 2천만 원대 계약이 가능하며, 전매제한이 없어 투자 접근성도 높다. 선착순 동·호 지정 계약 방식으로 마음에 드는 세대를 먼저 확보할 수 있어 실수요자와 투자자 모두에게 유리하다.

단지가 들어서는 남주·남문 일대는 현재 가로주택정비사업이 활발히 진행 중인 곳으로, 정비사업 완료 후에는 4,000세대 규모의 신흥 주거타운이 형성될 계획이다. 청주 원도심에서 보기 드문 대규모 주거벨트가 만들어지는 과정에서, ‘청주 남주 대원칸타빌 더 시엘’은 첫 번째로 공급되는 초고층 대단지라는 상징적인 위치를 차지하고 있다.

더욱이 원도심 경관지구 폐지로 건축물 고도 제한이 해제되면서, 38층에 달하는 초고층 설계가 가능해졌다. 단지는 지하 4층~지상 38층, 총 4개 동, 532세대로 구성되며, 아파트 74㎡A 177세대, 74㎡B 301세대와 오피스텔 62㎡ 54실이 포함된다. 전 세대는 남향 위주 배치로 채광과 통풍이 우수하고, 공간 활용도를 높인 평면 설계로 실용성을 높였다.

주변 환경도 빼놓을 수 없다. 단지 바로 옆에는 약 500평 규모의 공원이 조성될 예정이며, 청주 중심을 흐르는 무심천 조망권과 도심 시티뷰가 더해져 일상에서 자연을 즐길 수 있다. 청주에서 보기 드문 ‘도심 속 힐링 라이프’라는 평가가 어울리는 이유다. 또한 관공서, 대형 병원, 학교, 마트 등 생활 인프라가 도보권에 집중돼 있어, 신축 단지의 쾌적함과 원도심의 편리함을 동시에 누릴 수 있다.

교통망의 확장도 주목할 만하다. **충청권 광역철도(CTX)**가 추진되면서 대전청사청주공항을 연결하는 64.4km 구간이 개통되면, 대전에서 청주까지 약 40분대 이동이 가능하다. 나아가 수도권 광역급행철도(GTX)와의 연계 가능성도 거론되고 있어 서울 접근성 역시 크게 개선될 전망이다. 이미 개통된 청주 1·2·3순환로를 통해 시내 전역을 25분 생활권으로 연결할 수 있는 점도 강점이다.

이 외에도 청주일반산업단지, 오창테크노폴리스, 방사광가속기, 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지 등 대규모 산업 클러스터가 인근에 위치해 있다. 이러한 개발은 안정적인 배후수요를 형성하고 있으며, 특히 30·40대 직장인과 청년층의 유입이 활발해지고 있다.

청주시는 중앙공원(관아터) 부지에 센트럴파크 조성을 추진 중으로, 공연장·산책로·녹지공간이 어우러진 시민 휴식처가 완성되면 주변 단지들의 가치에 또 하나의 프리미엄을 더하게 될 것이다.

합리적 분양가, 우수한 입지, 완성된 인프라, 교통망 확충, 산업단지 호재.

이 모든 요소를 두루 갖춘 단지는 흔치 않다. ‘청주 남주 대원칸타빌 더 시엘’은 실수요자는 물론 투자자들에게도 충분한 설득력을 가진 단지로, 현재 선착순 동·호 지정 계약이 한창 진행 중이다. 청주 원도심의 미래를 선점하고 싶다면, 이 기회를 놓치지 말아야 할 것이다.