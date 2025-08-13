-돈키호테 시부야점 단독 매대 및 프로모션 존 확보, @COSME 온·오프라인 동시 입점으로 일본 시장 공략 가속

아로마테라피 기반의 두피·스킨케어 브랜드 “아로마티카(AROMATICA)”가 일본 시장 공략의 핵심 채널에 잇따라 입점하며 글로벌 성장에 속도를 내고 있다. 일본 최대 종합 유통체인 ‘돈키호테’와 일본 최대 뷰티 플랫폼 ‘@COSME(앳코스메)’에 동시에 진출해, K-뷰티 대표 브랜드로서 입지를 강화한다는 전략이다.

지난 8월 1일, 아로마티카는 관광객과 현지 소비자 유동이 가장 활발한 ‘돈키호테 도쿄 시부야점’에 입점을 완료했다. 입점과 동시에 브랜드 전용 매대와 프로모션 존을 확보하며, 매장 내에서 강한 브랜드 존재감을 드러냈다. 이는 일본 내에서 신제품이나 신규 브랜드가 초기 단계에서 얻기 어려운 이례적인 입점 조건으로, 현지 유통사에서도 아로마티카의 제품 경쟁력과 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 보여준다.

이어 8월 12일에는 일본 최대 뷰티 커뮤니티이자 화장품 정보 플랫폼인 ‘@COSME’에 온·오프라인 동시 입점했다. 온라인 스토어뿐 아니라 나고야, 오사카, 가나자와, 요코하마, 삿포로 등 전국 주요 5개 오프라인 매장에서도 제품을 만나볼 수 있게 된 것이다. @COSME는 제품 후기와 랭킹, 사용자 평가가 일본 소비자들의 구매 결정에 절대적인 영향을 미치는 플랫폼이자, 전국 주요 거점 매장을 보유한 오프라인 유통망까지 갖춘 채널로, 글로벌 브랜드들이 일본 시장 진출 시 반드시 거쳐야 하는 핵심 경로로 꼽힌다.

아로마티카는 이번 주요 채널 입점을 통해 일본 현지에서 브랜드 철학과 아이덴티티를 인정받는 K-뷰티 대표 브랜드로 자리매김한다는 계획이다. 특히 돈키호테의 전국 오프라인 유통망과 @COSME의 온·오프라인 채널을 결합해 시너지를 창출함으로써, 브랜드 인지도와 매출 확대를 동시에 추진할 예정이다.

아로마티카 관계자는 “돈키호테와 @COSME 입점은 일본 시장 내 아로마티카의 영향력을 한층 강화하는 중요한 전환점”이라며, “현지 소비자들이 자연주의 뷰티와 지속가능한 라이프스타일에 높은 관심을 보이는 만큼, 아로마티카만의 차별화된 철학과 제품력으로 일본 시장에서도 지속적인 성장을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 아로마티카는 현재 일본의 대표 라이프스타일 스토어 LOFT(70개점), 내추럴 뷰티 셀렉트숍 Cosme Kitchen 및 Biople(98개점) 등 주요 채널에 입점하며 일본 시장에 박차를 가하고 있다.