경기 성남시 분당구 판교 대장지구 가보니 숲세권·안정된 인프라로 실거주자 만족 高 운중동·동판교 대비 아직 가격 경쟁력 있어 [영상=안경찬 PD]

문열면 숲‘강남 초근접’ 판교 대장지구, 10억대 초반인 이유는[아파트 언박싱]

[헤럴드경제=정주원 기자] 경기도 성남시 분당구 판교 대장지구가 조용한 숲세권 입지와 안정된 학군을 바탕으로 실거주자들의 선택을 받고 있다. 분당·판교 생활권을 공유하면서도 시세가 상대적으로 저평가돼 있어, 중장기 거주를 계획하는 수요자들에게 매력적인 대안지로 부상하고 있다.

대장지구는 판교신도시 남쪽 끝에 자리한 민간택지 개발 지역으로, 2019년 이후 입주가 본격화됐다. 푸르지오·더샵·힐스테이트 등 1군 건설사 아파트가 밀집해 있으며, 산자락을 그대로 품은 단지 배치로 모든 단지가 숲세권이다. 동판교의 분주함과 거리를 두고 정적인 주거 환경을 제공하는 점이 특징이다.

대표 단지인 ‘판교풍경채어바니티 7단지’ 84㎡(이하 전용면적)는 지난달 4일 11억8000만원에 거래됐다. 지난해 최고가(12억원)와 큰 차이가 없는 수준으로, 올해 초 11억원 초반대에서 거래되던 것과 비교하면 회복세가 뚜렷하다.

바로 옆 ‘5단지’는 남향 위주 배치와 트인 조망 덕분에 시세가 1억원가량 높다. 지난달 18일 84㎡가 13억2000만원에 거래되며 신고가에 근접했다.

‘판교더샵포레스트 11·12단지’는 각각 6월과 7월에 10억8700만원, 11억6000만원에 거래되며 고점 대비 1억원 내외 낮은 가격대를 형성하고 있다. 그럼에도 국민 평형 기준으로 10억원대 초중반 시세를 유지하며 ‘판교 생활권’ 프리미엄을 지켜가는 모습이다.

대장지구는 단지 내 어린이집과 판교 반디유치원·‘판교 대장초·중’의 학군이 갖춰져 있고, 소규모 상가 시설이 단지마다 배치돼 생활 편의성도 나쁘지 않다. 다만 현재의 대중교통은 버스 중심으로, 판교역과 미금역까지는 차량 이동이 일반적으로 여겨진다.

서판교역을 경유하는 월곶판교선이 2026년 개통될 예정이지만, 역과의 거리가 있어 직접적인 효과는 제한적일 전망이다.

교통 여건의 아쉬움에도 불구하고 실거주 선호도는 높다. 풍경채 단지는 젊은 층·포레스트 단지는 중장년층의 선호도가 두드러지며, 단기 투자보다는 장기 거주에 최적화돼 있다는 평가다.

대장지구 유일의 신혼희망타운 ‘판교해링턴플레이스’ 역시 숲세권과 정주 여건 덕분에 입주 1년이 채 안 됐음에도 꾸준한 수요와 문의가 이어지고 있다.

인근 중개업소 관계자는 “운중동·동판교 대비 1억~2억원 낮은 시세를 보이는 대장지구는, 향후 교통 개선과 개발 호재가 현실화할 때 가치 재평가 가능성이 높다”고 전했다.