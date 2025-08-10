[헤럴드경제=문영규 기자] 베트남에서 속옷에 시가 2000만원어치 마약을 숨겨 우리나라로 입국하려 한 30대 연인이 재판에 넘겨져 징역을 선고받았다.

10일 법조계에 따르면 부산지법 형사6부(부장판사 김용균)는 특정범죄가중처벌등에관한법률(향정) 위반 혐의로 기소된 A(30대)씨에게 징역 9년을, B(30대·여)씨에게 징역 7년을 각각 선고했다.

검찰 공소사실에 따르면 A씨 등은 지난 1월 20일 오전 1시 30분께 김해국제공항을 통해 마약류인 케타민 총 320g(시가 약 2080만원 상당)을 국내로 들여온 혐의를 받는다. A씨 등은 전날인 1월 19일 베트남 한 공항에서 속옷 속에 마약류를 숨긴 뒤 입국한 것으로 전해졌다.

A씨와 B씨는 연인 관계로, 베트남 현지 공항에서 만난 한국인 부부로부터 명품 시계와 팔찌 등 액세서리를 밀수입해 주면 수고비를 주겠다는 제안을 받았다.

이들은 이 한국인 부부의 지시를 따랐고 마약이 숨겨져 있던 것은 몰랐다며 혐의를 부인했다.

그러나 이 부부에 대한 두 사람의 진술이 일치하지 않아 재판부는 A씨 등의 주장을 받아들이지 않았다.

재판부는 “피고인들은 ‘입국한 뒤 한국인 부부와 부산 지하철 명지역 1번 출구에서 만나기로 했다’고 했는데, 실제로 그런 곳이 없는 점 등을 종합하면 이 사건 ‘한국인 부부’가 실존하는지 의문이 든다”고 했다.

A씨 등의 주장과는 달리 밀봉된 상태의 물건이 명품 시계 등 금속류 액세서리라고 보기에 상당히 가볍다는 점, 만졌을 때 내용물이 금속이 아니라는 점을 충분히 감지할 수 있었을 것이라는 점도 실형의 판단 근거가 됐다.

일명 ‘클럽 마약’으로 불리는 케타민은 환각, 환란, 기억 손상 등의 증세를 유발하는 것으로 알려져있다.

재판부는 양형 이유에 대해 “케타민이 압수돼 실제 유통되지 않은 점, B씨는 이 사건 범행을 주도한 것으로 보이지 않는 점 등은 유리한 정상이나 피고인들이 범행을 전혀 반성하고 있지 않는 점과 범죄 전력 등을 고려했다”고 설명했다.

A씨와 B씨는 1심 판결에 불복해 항소했다.