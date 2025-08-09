3년 간 104건 소송 제기한 SEC 리플랩스 항소 취하, 증권성 논란 종지부 ETF 승인 기대감도 고조

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 ‘증권 여부’ 둘러싼 리플랩스(Ripple Labs)와의 소송에서 항소를 취하하며 달라진 규제 스탠스를 드러내고 있다. 이 소송은 비단 리플랩스 뿐만 아니라 가상자산 업계 전반을 옥죈 상징적인 재판이었다. 리플랩스는 사법 리스크를 털어내게 됐고, 가상자산 ‘증권성 논란’은 잦아들 것으로 보인다.

7일(현지시간) SEC에 따르면 이날 SEC는 리플랩스 및 브래들리 갈링하우스 최고경영자(CEO), 크리스티안 A. 라르센 공동창립자와 함께 미국 제2순회 항소법원에 항소심 ‘공동 기각’ 합의안을 제출했다. 합의안에 따라 항소법원에 계류 중인 항소(No. 24-2648)와 교차항소(No. 24-2705)가 기각된다. 양측은 각자 소송비용과 수수료를 부담하기로 했다. 지난 2020년 12월 SEC가 리플랩스를 상대로 “XRP(옛 리플)은 미등록 증권이며, 리플랩스가 이를 판매함으로써 미국 증권법을 위반했다”며 제소한 뒤 5년 여간 이어진 소송도 종지부를 찍었다.

SEC는 전임 개리 겐슬러 위원장 시절 ‘가상자산 저승사자’라 불릴 정도로 규제일변도 기조를 이어왔다. 2021년부터 2023년까지 가상자산업 관련 소송만 104건을 제기했다. 바이낸스, 코인베이스 등도 다수 기업들은 소송을 피해가지 못했다. 리플랩스는 SEC와 소송을 벌인 대표적 회사였다. 먼저 피소된 리플랩스 재판 결과에 따라 다른 가상자산도 마찬가지 불법으로 간주될 가능성이 높아지기 때문에 업계는 이 소송에 촉각을 기울였다.

앞서 법원은 사실상 리플랩스 측 손을 들어줬다. 소송을 담당한 뉴욕지방법원 아날리사 토레스 판사는 2023년 7월 “리플랩스가 기관 투자자에게 직접 XRP를 판매한 건 증권법 위반으로 볼 수 있지만, 2차 시장에서 프로그램 판매된 XRP는 법을 위반한 것이 아니다”고 했다. 가상자산거래소 등 공개시장에서 거래되는 XRP는 미등록증권이라고 보기 어렵다는 취지의 결정이다.

리플랩스는 결과에 안도했지만, 이듬해 8월 법원은 리플랩스에게 기관 판매 부분에 대한 벌금 1억2503만5150달러(약 1737억원)를 부과했다. 지난해 내린 일부 유죄 판결에 따른 벌금이다. 다만 SEC가 주장한 20억달러보다 낮은 규모로 책정됐다. 이후 1년여간 이어온 소송이 양측 항소 취하로 마무리되면서, 리플은 앞서 법원이 부과한 벌금을 내고 불법 논란 없이 사업을 이어가게 됐다.

SEC는 트럼프 2기 행정부 들어 달라진 모습을 보이고 있다. 폴 앳킨스 SEC 위원장은 지난달 22일(현지시간) “이더리움을 증권으로 간주하지 않는다”며 “비트코인과 마찬가지로 상품(Commodity) 범주에 속한다”고 밝혔다. SEC 최고 책임자가 이더리움의 지위를 선언한 첫 공식 발언이다. 지난달 말 SEC는 비트코인·이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)의 현물 상환(in-kind redemption)을 승인했다. ETF 해지 시 기존처럼 현금이 아닌 비트코인·이더리움을 받을 수 있게 됐다.

현물 ETF 승인에 대한 시장의 기대감도 높다. SEC는 지난 2월부터 그레이스케일 등 주요 자산운용사가 신청한 XRP 현물 ETF를 심사하고 있다. 가상자산 ETF에 대한 심사도 기존 240일에서 75일로 단축할 계획이다. 이를 두고 업계에서는 ETF 승인을 염두에 둔 행보라 분석하고 있다. 앞서 비트코인 현물 ETF 승인을 적중한 에릭 발추나스 블룸버그 ETF 수석 애널리스트는 “9월과 10월에 알트코인 현물 ETF에 대한 승인 건수가 늘어날 것으로 예상한다“고 했다.