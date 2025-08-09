TCL CSOT, ‘디스플레이 비즈니스 포럼 2025’서 양산 임박 밝혀 中 “한·중 협력 심화는 상생 위해 필수적” 韓 “중과 협업 여지 없어”

[헤럴드경제=박지영 기자] “잉크젯 프린팅(IJP) OLED(유기발광다이오드) 기반 제품 양산이 임박했습니다. 효율성을 높여가고 있는데 1~2년이면 기존(FMM 증착 방식) OLED보다 훨씬 많은 진전이 있을 겁니다.”

지난 6일 한국디스플레이산업협회 주최로 열린 ‘디스플레이 비즈니스 포럼 2025’에서 주밍종 TCL CSOT 기술 총괄은 IJP OLED 기술에 자신감을 보였다. IJP OLED 방식은 국내 업계의 OLED 공정 기술인 증착 방식과 달리 액상(잉크)으로 만든 유기물질을 프린터처럼 분사해 OLED 패널을 만드는 용액 공정 방식이다.

IJP OLED 방식은 증착 방식에 비해 대형 패널을 더 쉽게 제조할 수 있고, 폐기물도 줄여 재료 효율성도 뛰어나다. 공정도 단순화 돼 장비 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 극악의 수율 문제로 널리 쓰이는 기술은 아니다.

이런 가운데 TCL CSOT는 전 세계 디스플레이 업체 중에서 유일하게 IJP OLED 방식을 이용해 양산을 시도하고 있다. 지난 1월엔 해당 기술을 이용해 대량생산된 첫 제품인 ‘4K IJP OLED 프로페셔널 디스플레이 21.6인치’를 선보이기도 했다.

주밍종 기술총괄은 TCL의 첨단 디스플레이 기술 브랜드인 ‘APEX’를 기반으로 IJP OLED 기술을 개발하고 있다고 설명하면서 “PPI(해상도)를 기존 200 미만에서 350 이상으로 75% 개선했고, 전력 효율성은 지난 5년간 두 배로 높였다. IJP OLED는 우리의 핵심 기술”이라고 자신했다.

IJP OLED 기술을 넘어 IJP QD-EL(퀀텀닷 전계발광) 기술도 강조했다. 주밍종 기술 총괄은 “(IJP OLED 기술 대비) IJP QD-EL 기술은 12% 더 선명한 색과 전력 소모 30% 감소, 50% 긴 수명주기를 달성할 수 있다”고 설명했다.

TCL은 지난 4월 LG디스플레이의 중국 광저우 LCD 공장을 인수하는 등 OLED 시장에서 한국을 바짝 추격하고 있다. 옴디아에 따르면 지난해 한·중 OLED 시장 점유율 격차는 47.9%에서 33.9%로 좁혀졌다.

정윤성 옴디아 상무는 디스플레이 포럼에서 “BOE는 기존 점유율을 유지하면서도 이익률 상승을 지속하고 있고 CSOT는 이익률과 점유율 모두 상승세를 보이고 있다”며 “우리나라가 OLED 기술에서는 앞서 있지만 중국이 따라잡는 데는 오래 걸리지 않는다”고 지적하기도 했다.

문대규 순천향대 디스플레이신소재공학과 교수는 “IJP OLED 기술은 (증착 방식에 비해) 장비 비용과 재료 소비가 적게 들지만 지금까지 수율이나 특성이 좋지 않아 주목을 받지 못한 기술이었는데, TCL이 만약 수율 문제를 해결해 양산에 성공을 한다면 상당히 경쟁력이 있을 것으로 보인다”고 평했다.

이런 가운데 중국은 협력을 강조하고, 한국은 중국을 견제하는 동상이몽 상황이 계속되고 있다. 중국 광학 및 광전자 산업협회(CODA) 신칭 리앙(Xinqing Liang) 상무부회장은 포럼 축사에서 “한국과 중국은 디스플레이 산업에서 경쟁 파트너인 동시에 글로벌 산업 발전을 이끄는 핵심 동력”이라며 “양국의 디스플레이 생산량은 전 세계 시장 점유율의 약 80%를 차지한다”고 강조했다.

이어 “한·중 기업은 기술 상호 보완, 표준 공동 구축, 시장 확장 등 여러 분야에서 광범위한 협력의 기회를 가진다”며 “규범적이고 질서있는 경쟁이 기술 발전의 촉매제가 될 수 있을 뿐만 아니라 협력 심화는 상생을 위한 필수적인 선택임을 확신한다”며 양국 간의 협력을 강조했다.

반면 우리나라는 중국 디스플레이 업계를 견제하는 모양새다. 이청 삼성디스플레이 사장은 ‘K-Display 2025 한국디스플레이산업전시회’에서 ‘중국과 협업의 여지가 있느냐’는 취재진의 질문에 “없다”고 잘라 말하기도 했다. 최근 LG디스플레이는 삼성디스플레이에 LCD(액정표시장치) 관련 특허 수십 건을 양도하는 등 중국이라는 거대 대항마를 상대하기 위해 경쟁사끼리 협력하는 모습도 포착됐다.

정윤성 옴디아 상무는 “대형 디스플레이 시장 내 OLED 점유율을 중국 기업으로부터 반드시 수성해야 한다”고 강조하며 “앞으로 확대될 점유율을 선점하는 데 한국 디스플레이 업계의 성패가 달려 있다. 중국 업체들이 자국 정부의 막대한 보조금을 등에 업고 ‘가격 경쟁’을 벌이고 있는 만큼 한국 정부의 지원도 절실하다”고 조언했다.