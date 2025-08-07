정부 ‘상생소비 활성화 방안’ 내자 대한상의, 무협, 경총, 한경협 등 경제 4단체 일제히 “소비 회복 계기”

[헤럴드경제=김성우·박혜원·박지영 기자] 정부가 7일 발표한 ‘상생소비 활성화 방안’에 대해서 경제 주요 4개 단체는 열렬히 환영의 의사를 밝혔다. 최근 침체됐던 소비가 회복 조짐을 보이는 상황에서 내수경기 반등을 위한 정부의 보조 노력이 반등의 모멘텀으로 이어질 수 있다는 것이다.

강석구 대한상공회의소 조사본부장은 7일 공식논평을 통해서 “정부가 오늘 발표한 상생소비 활성화 방안은 침체됐던 소비가 회복 조짐을 보이는 상황에서 내수경기 반등의 모멘텀이 될 시의 적절한 대책이 될 것”이라면서 “특히 비수도권 도시와의 자매결연과 관광교류, 대규모 국내관광 및 소비행사, 지방소비 촉진 문화소비쿠폰 등을 통해 지방경제가 활기를 되찾는 계기가 되기를 기대한다”라고 강조했다.

또 “대한상의는 전국상의와 함께 하는 지역 소비 진작 캠페인을 지속해가고, 앞으로 기업의 지역 워케이션 활동 지원, 국내 관광 및 전통시장 찾아가기 등 경제계 차원의 내수소비 진작 활동을 펼쳐 나가겠다”고 각오를 다졌다.

이상호 한경협 경제산업본부장도 논평을 통해 “내수 활성화를 위한 민생회복 소비쿠폰 발급으로 지역상권이 모처럼 활기를 되찾고 있다”며 “범정부적으로 추진되는 이번 대책이 소상공인의 경영난 극복에 실질적인 도움이 될 것”이라고 기대감을 감추지 않았다.

이 본부장은 “이 같은 대책들이 차질 없이 이행돼 지역경제 회복의 마중물이 되기를 기대한다”라며 “한경협은 그간 국내 여행 활성화를 위한 ‘K-바캉스 캠페인’을 전개해 왔으며, 앞으로도 회원사 임직원들의 국내 휴가 장려, 기업과 지자체 간 자매결연 확대 등을 통해 내수 진작과 지역경제 회복에 앞장설 계획”이라고 공개했다.

한국무역협회도 “정부가 오늘 발표한 ‘지방 살리기 상생소비 활성화 방안’을 환영하는 입장”이라면서 “(이번 정책은) 글로벌 교역 환경의 불확실성이 지속되는 가운데 내수 회복을 통해 경제 전반의 활력을 도모하고, 수출과 내수의 선순환으로 이어지는 ‘진짜성장’을 도모하려는 정책이 될 것”이라고 기대했다.

이어서 “지방소비 활성화를 위한 기업-지방 간 결연 확대와 국내여행 장려 등 체류형 소비 유도는 기업들의 매출 확대와 기술개발 여력, 상품 및 서비스 품질 제고로 이어져 수출 확대에도 긍정적 영향을 끼칠 것”이라면서 “이번 대책이 단기적인 소비 진작에 그치지 않고 산업 전반의 활력 진작과 고용 확대, 관광·문화·콘텐츠 등 연관 서비스 산업의 수출 확장으로 이어질 수 있도록 일관된 정책 추진과 모든 경제주체의 적극적인 참여로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

한국경영자총연합회도 “최근 美 관세 정책 등 대외 수출 여건이 어려운 상황에서, 이번 대책은 지역 경제나 국내 관광업계에 활기를 더욱 불어넣고 내수를 진작해 우리 경제 성장을 제고하는데 도움이 될 것”이라면서 “경총은 연차휴가 사용 촉진, 국내 여행 장려 등 내수 활성화 분위기 조성을 통해 이번 대책이 산업 현장에 확산되어 좋은 효과를 거둘 수 있도록 정부와 적극 소통, 협력해 나가겠다”라고 평가했다.

한편 정부가 발표한 이번 대책은 ▷지방 중심의 릴레이 관광·소비 행사 개최 ▷숙박·미술·공연 등 문화소비쿠폰 지급 ▷방한 관광객 유치 확대 등 다양한 소비 진작 방안이 담겨있다. 이를 통해 소비자들의 지갑을 열고 영세소상공인과 기업들에 보탬이 되도록 한다는 복안이다.