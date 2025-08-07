트럼프 2기 정책 수혜 산업 투자 누적 수익률 7.68% 조기 달성으로 채권 자산 전환

[헤럴드경제=문이림 기자] 한화자산운용은 ‘한화MAGA2.0목표전환형’ 3호 펀드가 설정 5개월 만에 목표 수익률 7%를 달성했다고 7일 밝혔다.

한화MAGA2.0목표전환형 3호 펀드는 지난 4일 누적 수익률 7.68%를 기록했다. 설정액은 413억원이다. 목표 수익률 조기 달성으로 펀드는 채권 자산으로 전환된다. 펀드 만기(2026년 3월 17일) 이전 조기 상환도 가능하다.

해당 펀드는 해외 주식 비중을 40% 이하로 제한하고, 채권 및 채권형 자산에 60% 이상 투자하는 채권혼합형 상품이다.

해당 펀드는 도널드 트럼프 대통령의 정책 기조에 선제 대응하는 전략을 취했다. 한화자산운용은 트럼프 대통령의 ▷관세 정책 ▷법인세 인하 ▷전력망 현대화 등 정책의 수혜가 예상되는 산업군에 투자했다.

‘한화헤라클레스선진국액티브’ 펀드에서 검증된 운용 전략을 적용했다. 한화자산운용은 환율 변동성과 시장 불확실성 속에서도 변동성 활용, 고점 차익실현, 리밸런싱, 핵심 주도주 투자 등을 통해 성과를 높였다.

최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 “트럼프 2.0 시대를 선도할 수 있는 산업과 종목을 적극적으로 발굴해 투자 이익을 극대화했고 여러 제약 조건 아래서도 조기 상환을 할 수 있었다”며 “앞으로도 세상을 움직이는 힘의 흐름을 파악해 고객 이익 증대에 기여하겠다”고 말했다.