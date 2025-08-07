‘차명 주식거래 의혹’ 이춘석에 “엄정 수사” K-시리즈 접하고 한미 정상회담 준비 박차

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 휴가 중에도 주요 현안과 관련한 지시를 내놓는 등 ‘열일 모드’를 이어가고 있다. 연일 호우 피해와 폭염이 이어지는 등 재난 상황이 엄중한 데다 여당 중진 의원의 차명 주식 거래 의혹, 조국 전 조국혁신당 대표 사면 문제 등 정치적 부담도 가중되면서 촉각을 세우는 것이다.

7일 대통령실에 따르면 이 대통령은 경상남도 거제 저도 대통령 별장에서 머무는 중에도 현안과 관련한 실시간 보고를 받고 있다.

정치권은 이 대통령이 휴가 기간임에도 직접 지시에 나선 것에 주목하고 있다. 정치권 상황이 긴박하게 돌아가고 있는 만큼, 취임 초기를 지나고 있는 이 대통령이 개별 현안에 민첩하게 대응하지 않을 수 없다는 것이다. 평소 신속한 실행을 추구하는 이 대통령의 특징이란 분석도 나온다. 그 때문에 대변인 등 일부 참모들도 휴가를 가지 않고 업무에 몰두하며 이 대통령의 입을 주목하고 있다.

이 대통령은 전날 포스코 이앤씨에서 또다시 산업재해 사망 사고가 일어난 것과 관련해 진상 조사와 함께 건설면허취소, 공공입찰금지 등 가능한 제재 방안을 보고하라고 지시했다. 이는 이 대통령이 여러 차례 산업재해 예방을 강조해 왔음에도 사망 사고가 발생한 데에 따른 즉각적인 조치로, 이 대통령은 산재 사망 사고를 ‘미필적 고의에 의한 살인’으로 규정한 바 있다. 이 대통령이 임기 초반 산업재해 근절을 외친 만큼 이후에도 관심을 기울일 전망이다.

또한 이 대통령은 차명으로 주식을 거래한 의혹을 받는 이춘석 의원에 대한 엄정한 수사를 지시했다. 이번 논란은 여당인 더불어민주당이 새 대표를 선출한 지 일주일도 안 돼 발생한 초대형 악재로, ‘코스피 5000시대’를 공약으로 내건 이 대통령에게도 상당한 정치적 부담이 될 것으로 정치권은 보고 있다. 이 의원이 논란 발생 7시간 만에 당을 탈당하고, 민주당도 이 의원에 대한 제명 조치를 결정했지만, 이 대통령이 직접 나선 이유다. 경찰이 수사에 착수한 만큼 이 대통령도 휴가지에서 관련 상황을 보고 받을 것으로 예상된다.

조 전 대표 사면 문제도 휴가 중인 이 대통령이 내려놓을 수 없는 고민이다. 최근 문재인 전 대통령까지 조 전 대표에 대한 사면을 요청한 것으로 알려지면서 이 대통령이 광복절 특별사면 명단에 조 전 대표를 포함할지 주목된다. 이 대통령은 취임 후 첫 사면인 만큼 여당 안팎 의견과 정치적 상황을 모두 고려해 권한을 행사할 것으로 예상된다. 법무부는 이날 오후 사면심사위원회를 열고 조 전 대표를 비롯한 정치인과 민생사범 등 사면·복권 명단을 정할 예정이다. 대상자가 선정되면 오는 12일 이 대통령이 주재하는 국무회의에서 심의·의결한다.

이 대통령은 코앞으로 다가온 한미 정상회담에도 심혈을 기울일 전망이다. 정치권에선 이달 마지막 주 초반 이 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 만날 것이란 관측에 무게가 실린다. 이 자리에서 이 대통령은 한미 협상 세부 사항과 동맹 현대화 논의 내용을 들여다보고 한미 동맹을 재확인할 것으로 보인다. 전날 강유정 대통령실 부대변인은 이와 관련한 이 대통령의 언급에 관한 질문에 “저희가 보고를 드리고 있다”면서 “다른 분들과도 교류가 있다”고 전했다.

이 대통령은 또 독서·영화 감상을 하며 휴가를 보낼 것으로 알려졌는데, 어떤 콘텐츠가 포함됐을지 관심이 몰린다. 특히 이 대통령은 휴가 기간 세계적인 인기를 끌고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 시청할 것으로 알려졌다. 지난 6월 2일 동영상 재생 서비스(OTT) 넷플릭스에서 공개된 해당 시리즈는 전 세계 50개국에서 1위를 차지하는 기염을 토했고, 시리즈 OST 8곡이 빌보드 ‘핫100’ 차트에 오르며 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 평소 문화 콘텐츠 강국을 중요하게 언급해 온 이 대통령이 콘텐츠를 보고 관련 메시지를 낼 가능성이 점쳐진다.