차세대 에너지소재 연구 성과, 전남대 연구력 입증

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남대학교 유학생이 세계 최고 권위의 이공계 대학인 인도공과대학(IIT)의 전임교수로 임용됐다.

25일 전남대에 따르면 화학공학부 신소재화학공정 연구실(지도교수 김도형)에서 석·박사 통합 과정을 마친 인도 출신 유학생 시니바산 (Seenivasan Selvaraj) 박사가 세계적으로 명성 높은 인도 공과대학(Indian Institute of Technology, 이하 IIT)의 전임교수로 임용됐다.

시니바산 박사는 오는 7월 1일자로 인도 고아(Goa)에 위치한 인도공과대학(IIT) 화학 및 재료공학부 전임교수로 공식 부임할 예정이다.

그는 2016년 전남대학교에 입학해 화학공학부 신소재화학공정 연구실에서 김도형, 문희 교수의 지도를 받으며, 태양광과 전기를 활용해 에너지를 저장하거나 다른 형태로 전환하는 차세대 소재·장치 개발, 즉 (광)전기화학 기반 에너지 변환 및 저장 기술을 연구해 왔다.

이 주제로 석·박사 통합과정을 이수한 그는 지난 2020년 8월 박사학위를 취득했으며, 이후 1년간 지역 내 연구기관에서 연수 과정을 마친 뒤 다시 전남대 연구실로 돌아와 지금까지 꾸준히 연구 활동을 이어오고 있다.

그동안 시니바산 박사는 국제 SCI급 저명 학술지에 총 20편의 논문을 발표했으며, 이 중 12편은 제1저자로 게재되는 등 탁월한 연구 성과를 거뒀다. 특히 최근 2년간 분야별 상위 1% 이내의 저널인 Applied Catalysis B: Environmental (IF 20.3), Energy & Environmental Science (IF 32.4), 상위 2% 이내인 Nano-Micro Letters (IF 31.6)에 논문을 게재하며 국제 학계의 주목을 받았다.

시니바산 박사가 부임하게 될 인도공과대학(Indian Institute of Technology, 이하 IIT)은 인도의 과학기술 인재 양성의 요람으로, 세계적으로도 MIT, ETH 취리히 등과 어깨를 나란히 하는 최상위 이공계 대학으로 평가받고 있다. 2024년 QS 세계대학평가에서 IIT Bombay와 IIT Delhi는 각각 149위, 197위를 기록했으며, 신생 캠퍼스인 IIT Goa 또한 짧은 역사에도 불구하고 연구 중심 교육체계를 바탕으로 빠르게 국제적 경쟁력을 갖춰가고 있다.

전남대 유학생이 세계적 이공계 명문 대학인 IIT에 전임교수로 임용된 이번 사례는, 전남대학교 대학원의 교육 및 연구 수준을 대외적으로 입증하는 성과로 평가된다.

김도형 전남대 화학공학부 교수는 “시니바산 박사는 학문적 성실성과 창의적인 연구 역량을 두루 갖춘 인재로, 그의 교수 임용은 전남대학교 공과대학 대학원 교육 시스템의 성과를 보여주는 대표적인 사례”라며 “향후 한-인도 간 학술 교류 및 공동 연구 활성화에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다”고 말했다.