“Since I was born I started to decay”

[헤럴드경제=김주리 기자] ‘예술가는 작품을 통해 자기자신을 고백한다’고 가정했을 때, 작품은 예술가의 내면(자아)을 탐색할 수 있는 장치가 된다. 그로 인해 우리는 작품을 매개로 예술가의 내면과 연결돼 그 안에서 공감 혹은 감동, 때로는 동질감을 느끼며 작품에 대한 의미를 부여하게 된다. 그리고 이 과정에서 기쁨과 희열을 느끼기도 하고, 때로는 눈물을 흘리고, 때로는 위안을 받는다.

하지만 만약 그 고백조차 철저히 연기된 것이라면? ‘진정성’이 담겼다고 믿었던 작품이 사실은 예술가의 자아와는 관계없이 완벽하게 위장되고 변조된 것이라면, 감상자가 느낀 타인(예술가)과의 연결에서 온 위로와 공감들은 어떻게 해석되어야 할까. 작품의 내적 성질이 창작자의 가면(假面)에 불과했다고 한들, 감상자가 느낀 심리적 치유와 만족감은 부정될 수 없다. 감흥은 분명히 발생했고, 작품은 실존했다. 다만 그 작품의 ‘성분’이라 여겼던 진정성과 진실성이 애초부터 연출된 것이었을 뿐이다. 감상자에게는 타인과 연결됐다는 일종의 ‘심리적 착시’ , 즉 ‘위약 효과(Placebo effect)’가 발생한 것이다.

1994년 영국 런던에서 결성된 밴드 플라시보(Placebo)의 정체성은 단순한 듯 복잡하다. 여성성과 남성성이 공존하고, 냉소와 열정이 혼합돼있으며 우울과 희열이, 한계와 절제가 작위적인 듯 진실되게 존재한다. 그리고 이는 어쩌면, 이들이 스스로의 ‘자기혐오’를 위장된 형태로 표현함으로써 자신들이 만든 작품에 집어삼켜지지 않도록 제어하는, 가장 성숙한 형태의 생존 방식일지도 모른다.

“And if you‘re ever around in the backstreets or the alleys of this town

Be sure to come around

I‘ll be wallowing in pity, wearing a frown, like Pierrot the clown”

(혹시 이 도시의 뒷골목이나 어두운 골목길 어딘가에 온다면

꼭 나를 만나러 와줘

난 피에로처럼 자기연민에 빠져 얼굴을 찌푸리고 있을거야)

- 플라시보, ‘피에로’(Pierrot the Clown) -