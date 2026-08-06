[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 그룹 플라이투더스카이 멤버들과의 일화를 고백했다.

5일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 플라이투더스카이 멤버 브라이언이 서인영 집을 방문해 청소하는 모습이 공개됐다.

이날 영상에서 서인영은 브라이언과 함께 집을 둘러본 뒤 간단하게 식사하며 데뷔 당시를 회상했다.

서인영은 “데뷔 때 오빠랑은 친했고 환희 오빠는 라디오 할 때 연락이 왔다”며 “날 약간 마음에 들어 했던 것 같다. 크리스마스 날 같이 보내자고 연락했었다”고 말했다.

이를 들은 브라이언은 “방송 아니었나. 카메라 없었냐”고 묻자 서인영은 “아니었다”고 단호하게 답했다.

이에 브라이언은 사실 확인을 위해 곧바로 환희에게 전화를 걸었다.

서인영은 환희에게 “우리 옛날에 같이 라디오 하지 않았냐. 근데 오빠가 나 귀여워했냐. 안 했냐”고 물었고 환희는 “귀여워했다”고 말했다.

그러나 서인영이 “오빠가 나한테 약간 관심이 있었냐”고 묻자 환희는 “어렸을 때 되게 아기 같아서 귀여워했다”고 답했다.

이어 서인영은 “크리스마스 때 오빠가 나한테 같이 보내자고 한 거 기억 안 나냐”고 물었고 환희는 “내가?”라며 “그렇게 디테일한 거는 기억이 잘 안 난다”고 말했다.

서인영은 굴하지 않고 “내가 좋아하자고 사귀자고 했으면 사귀었을 거냐”고 하자 환희는 “나 아무나 안 사귀었다”라고 답해 웃음을 안겼다.