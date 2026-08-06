[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 이승철이 다이어트 성공 근황과 함께 할아버지가 된다는 소식을 함께 전했다.

지난 5일 방송된 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 데뷔 40주년을 맞은 라이브의 황제 이승철이 게스트로 나왔다.

이날 방송에서 유재석은 이승철을 보고 “엄청 감량하셨다”며 놀라움을 드러냈다. 이에 이승철은 “뺀 지 2년 됐다. 운동하고 식단하고 약간의 조력도 받았다”고 다이어트 비결을 밝혔다. 유재석이 “고비하셨구나”라며 다이어트보조제 위고비를 언급하자 이승철은 긍정했다. 유재석은 “그걸 하셔도 계속 유지하신다는 게 쉽지 않다”고 말했다.

특히 이날 이승철은 또 하나의 반가운 근황을 공개했다. 그는 “시간이 흘러서 아이들도 컸다”며 “제가 올해 손주가 생긴다”고 직접 밝혔다.

유재석은 “이승철 할아버지는 생각해 본 적이 없다”며 “나중에 손주가 지금 모습을 보면 할아버지가 너무 스타일리시하다고 생각할 것 같다. 약간 팝스타 내한 공연 느낌”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 이승철은 지난 2007년 2살 연상의 여성과 재혼했다. 이승철은 아내와 전남편 사이에서 얻은 첫째 딸과 늦둥이 둘째 딸을 두고 있으며 첫째 딸은 지난해 10월 결혼식을 올린 바 있다.