출범 5년 4개월 만에 달성한 성과 월간 활성 이용자수 650만명 기록 직관적인 화면·AI 기술로 고객 확대

[헤럴드경제=김지윤 기자] 토스증권은 지난달 누적 가입자 수가 1000만명을 돌파했다고 6일 밝혔다. 이는 우리나라 전체 인구 약 5160만명을 기준으로, 국민 5명 중 1명에 해당하는 규모다.

토스증권이 2021년 3월 모바일트레이딩시스템(MTS)을 출시한 이후 5년 4개월 만에 이룬 성과다.

지난해 6월 누적 가입자 700만명을 달성한 데 이어, 13개월 만인 지난 7월 누적 가입자 1000만명을 돌파했다. 지난 7월 월간 활성 이용자 수(MAU)는 650만명을 기록했다.

토스증권의 고객층은 전 연령대로 확대되고 있다. 출범 초기 약 70%에 달했던 2030세대 가입자 비중은 현재 약 50% 수준으로 낮아졌다. 40대 이상 가입자가 전체의 약 43%를 차지하는 등 연령별 고객 분포도 한층 고르게 변하고 있다.

특히 올해 상반기 연령대별 신규 가입자 수를 보면, 50대와 60대 이상은 전년 동기 대비 각각 약 3배, 약 4배로 늘어 20대(약 2배)를 웃도는 증가세를 보였다.

토스증권은 정보 접근성과 투자 기회를 넓히는 데 집중하고 있다. 모바일과 PC에서 누구나 쉽게 이용할 수 있는 직관적인 화면과 사용자 경험을 제공한다.

또 지난해부터는 ‘AI 어닝콜’, ‘AI 시그널’, ‘실시간 이슈’ 등 인공지능(AI) 기반 서비스를 순차적으로 선보이고 있다.

특히 AI 기반 국내 기업 어닝콜 서비스를 출시해 큰 인기를 끌었다. 토스증권은 지난 4월 국내 증권 업계 최초로 어닝콜 서비스 범위를 해외에서 국내 기업으로 확대했고, 3개월 만에 누적 이용자 수가 60만명을 돌파했다.

김규빈 토스증권 대표는 “누적 가입자 1000만명은 고객 한 분 한 분이 토스증권을 믿고 선택해 주신 결과”라며 “앞으로도 고객의 목소리를 바탕으로 투자 정보에 대한 접근성을 높이고, 누구나 쉽고 편리하게 투자할 수 있는 신뢰받는 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 말했다.