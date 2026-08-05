[헤럴드경제=이명수 기자] ‘700억 건물주’로 알려진 방송인 서장훈의 임대 철학이 공개된다.

스타투데이에 따르면, 5일 밤 방송되는 EBS 예능 ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서는 대통령상을 세 차례 수상한 50년 차 약선 요리 연구가 이경애가 출연해 가난을 딛고 대한민국 대표 약선명인이 되기까지의 인생사를 들려준다.

이경애는 어린 시절 아버지의 노름빚으로 극심한 생활고를 겪었다고 고백한다. 그녀는 “생강밭에서 생강을 캐 먹고, 머리카락을 잘라 팔아 먹을 것을 마련했다”고 회상하며 힘겨웠던 유년 시절을 털어놓는다.

이후 그녀는 일수를 빌려 작은 중국집을 열었고, 뛰어난 손맛 덕분에 개업 직후부터 손님이 몰리며 큰 인기를 얻었다. 하지만 장사가 잘되자 경쟁 업체가 건물을 매입했고, 결국 개업 6개월 만에 가게를 비워줘야 했다.

남편이 사우디아라비아에서 번 돈으로 다시 커피숍을 차렸지만 상황은 반복됐다. 장사가 자리를 잡은 지 3년 만에 또다시 건물주로부터 퇴거를 요구받은 것.

사연을 들은 서장훈은 “건물주들은 왜들 그러나 모르겠다”며 안타까움을 드러냈다. 이어 “참고로 저는 지금까지 단 한 번도 세입자를 먼저 내보낸 적이 없다”고 밝힌다.

이경애는 잇따른 좌절끝에 어린 시절 배고픔을 달래기 위해 마셨던 약재 달인 물에서 아이디어를 얻어 약선 요리를 시작했다. 남편과 함께 문을 연 식당은 입소문을 타며 문전성시를 이뤘고, 그러나 또다시 임대 문제를 겪을 것을 우려한 부부는 직접 땅을 매입해 식당을 짓기로 결심했다.

당시 주변에서는 “논밭에 그렇게 큰 식당을 짓는 건 무모하다”는 반응이 이어졌지만 결과는 달랐다. 식당은 개업 1년 만에 하루 최대 매출 2천만 원을 기록하는 지역 명소로 자리 잡았다.