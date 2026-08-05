美 FMS 2026서 비전 선포, AI 특화 기술 공개 6세대 컨트롤러 공급준비 완료…하반기 납품

[헤럴드경제=김현일 기자] 파두가 오는 2028년 7세대 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 컨트롤러 샘플을 고객사에 전달하겠다는 계획을 밝혔다. 인공지능(AI) 수요 증가에 맞춰 다양한 컨트롤러 제품을 선보이겠다는 전략도 제시했다.

파두는 4일(현지시간) 미국 샌타클래라에서 열린 ‘FMS 2026’에서 이 같은 내용이 담긴 ‘파두 2.0’ 비전을 선포했다.

이지효 파두 사장은 기조연설에서 “AI 데이터센터 시장에서 낸드가 메모리와 스토리지에서 가장 중요한 역할을 수행하게 된다”며 새롭게 출시한 주력 제품 6세대 컨트롤러를 소개했다. 공급 준비를 마친 상태로 올해 하반기 납품을 앞두고 있다.

부스에서도 6세대 컨트롤러를 탑재한 완제품 SSD 실물을 최초로 선보였다. 기존 5세대 대비 성능이 2배 이상 높아졌으며 고객사의 데이터센터 총소유비용(TCO) 절감에 기여한다.

남이현 파두 대표는 AI 데이터센터용 SSD 시장을 지속적으로 선도하고, 차세대 AI 요구에 맞는 낸드에 기반해 혁신 및 고객 지원 강화를 목표로 제시했다.

파두는 이번 행사에서 6세대 SSD 기술 시연도 진행했다. 이를 통해 파두가 발표한 공식 스펙과 일치하는 측정 결과를 현장에서 입증하며 차세대 스토리지에 대한 기대감을 높였다.

남이현 대표는 “낸드플래시 및 SSD 선도 기업들이 한데 모이는 무대에서 파두의 사업 로드맵과 설루션을 널리 알려 신규 고객 발굴 및 성장의 기회로 삼을 것”이라며 “이번 FMS를 토대로 AI 데이터센터에 투자하고 운영하는 하이퍼스케일러 생태계에서 파두의 기술 리더십을 강화하겠다”고 말했다.