지난 31일 동대문구 노포맛집 지정식 개최…30년 이상 전통의 맛 이어가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 최동민)는 지역을 대표하는 오랜 전통의 음식점을 보호·육성하고 지역경제 활성화 기반을 마련하기 위해 지난 7월 31일 ‘2026년 동대문구 노포맛집 지정식’을 개최했다.

구는 2023년 서울특별시 동대문구 노포인증 및 지원에 관한 조례를 제정, 지역의 역사와 전통을 간직한 음식점을 체계적으로 지원하기 위해 노포맛집 인증사업을 적극 운영 중이다.

이 사업은 30년 이상 운영된 업소를 대상으로 심사를 거쳐 노포맛집을 선정한다. 올해는 4개소를 새롭게 선정함에 따라, 동대문구 내 노포맛집은 총 26개소로 확대 운영된다.

노포맛집으로 지정된 업소에는 ▷홍보영상 제작 ▷블로그 등 온라인 마케팅 ▷주방 정리·수납 컨설팅 등 업소별 특성에 맞춘 실질적인 지원을 제공하여 업소의 경쟁력 강화와 지속 가능한 경영을 돕는다.

구는 이번 사업이 단순한 인증에 그치지 않고 노포의 가치를 향상해 지역을 대표하는 맛집으로 육성하는 데 중점을 두고 있다. 이를 통해 지역 주민과 관광객의 방문을 유도하고 침체된 골목상권에 활력을 불어넣는 등 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

최동민 동대문구청장은 “오랜 시간 한자리를 지키며 동대문구의 역사와 문화를 이어온 노포는 지역의 소중한 자산”이라며“앞으로도 다양한 지원사업을 통해 노포맛집의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.

선정된 노포맛집에 대한 자세한 정보는 동대문구 누리집 내 보건소 메뉴(보건광장-음식점찾기-노포맛집 소개)에서 확인할 수 있다.