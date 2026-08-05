경제활동참가 60.9%·고용률 59.5% 최고 수준 근로 희망이유 절반 이상 “생활비 보태기 위해” 퇴직 사유는 휴·폐업·건강 악화·가족 돌봄 순

[헤럴드경제=양영경 기자] 일하는 55~79세 고령자가 관련 통계 작성 이후 처음으로 1000만명을 넘어섰다.

고령층의 경제활동 참여가 꾸준히 확대되는 상황에서 고령자 10명 중 7명은 70대 중반까지 계속 일하기를 희망하는 것으로 조사됐다.

5일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과’에 따르면 올해 5월 기준 55~79세 고령층 인구는 1701만7000명으로 지난해보다 57만명 증가했다.

조사에서는 관련 법령상 고령자 지원 기준을 고려해 55세 이상을 고령층으로 분류했다.

고령층 경제활동인구는 1036만2000명으로 1년 전보다 35만2000명 늘었다. 이 가운데 취업자는 1012만5000명으로 집계돼 지난해보다 34만5000명 증가했다.

고령층 취업자가 1000만명을 넘어선 것은 2005년 관련 통계 작성 이후 처음이다. 2016년 671만5000명과 비교하면 10년 만에 약 1.5배로 확대됐다.

경제활동참가율은 60.9%, 고용률은 59.5%를 기록해 지난해 세운 역대 최고 수준을 유지했다.

오랫동안 같은 직장에서 근무하는 사례도 늘어나는 추세다. 취업 경험이 있는 고령층 가운데 가장 오래 근무한 직장에 현재도 재직 중인 비중은 30.5%로 전년보다 0.4%포인트 상승했다.

가장 오래 다닌 직장의 평균 근속기간은 17년 7.1개월로 지난해보다 0.5개월 길어졌다. 남성은 평균 21년 8.6개월, 여성은 13년 7.1개월이었다. 근속기간별로는 10~20년 미만이 28.7%로 가장 많았고, 30년 이상(22.5%), 20~30년 미만(19.9%)이 뒤를 이었다.

반면 가장 오래 근무한 직장을 이미 그만둔 고령층의 퇴직 당시 평균 연령은 53.0세로 1년 전보다 0.1세 높아졌다. 퇴직 사유는 ‘사업부진·조업중단·휴·폐업’이 24.9%로 가장 많았고 ‘건강 악화’(22.1%), ‘가족 돌봄’(15.2%) 순으로 나타났다.

앞으로도 일을 계속하기를 원하는 고령층은 1178만2000명으로 집계됐다. 지난해보다 36만1000명 늘어난 규모다. 전체 고령층 가운데 근로를 희망하는 비중은 69.2%로 지난해(69.4%)보다 0.2%포인트 낮아졌지만 역대 두 번째로 높은 수준을 기록했다.

희망 은퇴 연령은 평균 73.6세로 지난해보다 0.2세 높아졌다. 근로를 원하는 가장 큰 이유는 ‘생활비를 보태기 위해서’로 53.4%를 차지했다. 다만 이 비중은 지난해보다 1.0%포인트 하락했고 2019년(60.2%) 이후 감소세를 이어갔다.

반면 ‘일하는 즐거움’을 이유로 꼽은 응답은 36.7%로 1년 전보다 0.6%포인트 상승했다. 2021년 33.1%를 기록한 이후 5년 연속 증가세다.

연금 수급자는 계속 늘고 있지만 수령액은 여전히 충분하지 않은 것으로 조사됐다. 최근 1년 동안 연금을 받은 고령층은 896만9000명으로 전체의 52.7%를 차지해 지난해보다 1.0%포인트 증가했다.

월평균 연금 수령액은 88만원으로 전년보다 2.1% 늘었지만, 1인 가구 최저 생계비인 154만원에는 크게 못 미쳤다. 수령액 구간별로는 25만~50만원 미만이 37.7%로 가장 많았고, 50만~100만원 미만(33.2%), 150만원 이상(15.9%) 순이었다.