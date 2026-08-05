서울 폭염 중대경보 대응…폭염대책상황실 운영·단계별 비상근무 실시 무더위쉼터 140곳·그늘막 153곳·스마트쉘터 9곳 운영…주민 안전망 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서북권에 폭염 중대경보가 발효되면서 서대문구가 주민 안전을 위한 폭염 대응체계를 최고 수준으로 가동했다.

서대문구(구청장 박운기)는 폭염대책상황실을 중심으로 단계별 비상근무를 실시하는 한편, 전국 최초 에어돔형 놀이터 ‘해피소’를 비롯한 폭염 저감시설과 무더위쉼터, AI·IoT 기반 돌봄 시스템 등 모든 행정 역량을 총동원해 구민 피해 최소화에 나섰다고 밝혔다.

구는 폭염 대책기간 동안 폭염대책상황실을 상시 운영하며 기상 상황을 실시간으로 모니터링하고 있다. 폭염특보 단계에 맞춰 비상근무 체계를 가동하고 관계 부서와 협업해 현장 중심의 대응을 이어가고 있다.

주민들이 안전하게 더위를 피할 수 있도록 주민센터와 경로당, 복지시설, 구청사 등 관내 무더위쉼터 140개소를 운영하고 있으며, 그늘막 153개소와 스마트쉘터 9개소 등 폭염 저감시설도 상시 운영하고 있다.

또한 폭염특보 발효 시에는 도로 물청소 차량 운행 대수 및 주기를 확대해 도심 열섬현상을 완화하고, SNS와 스마트홍보판 등을 통해 폭염 행동요령을 실시간으로 안내하고 있다.

특히 눈에 띄는 시설은 전국 최초의 에어돔형 놀이터 ‘해피소(해를 피해 머무르는 즐거운 공간)’​다.

홍제동 ‘신기한놀이터’에 조성된 해피소는 모래놀이터 위에 냉난방이 가능한 에어돔과 쿨링포그 시스템을 설치해 계절과 날씨의 영향을 최소화한 새로운 개념의 공공 놀이공간이다. 한여름 폭염 속에서도 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있도록 조성돼 지난달 27일 운영 이후 일평균 50여 명이 찾으며 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

폭염 취약계층 보호도 한층 강화했다.

구는 홀몸어르신 등 폭염 취약계층 1555명을 대상으로 매일 1회 이상 방문 또는 전화로 건강 상태와 안전을 확인하고 있으며, 사회복지사와 생활지원사로 구성된 재난안전도우미가 폭염 행동요령을 안내하는 등 밀착 돌봄을 실시하고 있다.

또한 AI 돌봄로봇과 IoT 기반 안전관리 시스템을 활용해 어르신 538명의 이상 징후를 실시간으로 모니터링하고 있다. 위험 상황이 감지되면 119와 의료기관으로 즉시 연계되는 응급 대응체계를 운영하는 등 스마트 기술을 활용한 촘촘한 안전망을 구축했다.

노숙인 보호 대책도 강화했다.

거리 순찰을 통해 폭염에 노출된 노숙인을 조기에 발견하고 생수와 응급 구호물품을 지원하는 한편, 보호시설 입소를 적극 연계해 폭염 피해를 예방하고 있다.

아울러 구는 공원과 도로 등 야외에서 근무하는 근로자의 온열질환 예방을 위해 휴식시간 보장과 냉방용품 지급 등 안전관리도 강화하고 있으며, 폭염으로 인한 안전사고 예방을 위해 전 부서가 협력하는 대응체계를 유지하고 있다.

박운기 서대문구청장은 “기후변화로 기록적인 폭염이 일상이 된 만큼 행정도 한발 앞선 대응이 필요하다”며 “현장 중심의 선제적 대응과 스마트 기술을 결합해 어린이와 어르신 등 폭염 취약계층은 물론 모든 구민이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.