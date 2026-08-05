‘지역 상품권’ 할인율 상향 등 추경 예산 634억원 증액

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 오천동 그린아일랜드 잔디밭 원상복구 예산을 비롯한 추가경정예산을 편성했다.

순천시는 제2회 추가경정예산 1조 7386억 원 대비 634억 원(3.7%)을 증액한 1조 8020억 원 규모의 제3회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 5일 밝혔다.

이번 추경은 민선 9기 출범 이후 처음 편성하는 원포인트 추가경정예산으로, 폭염 대응과 지역경제 침체에 따른 민생경제 회복을 위해 재정을 긴급 투입하고 국·특별시비 보조사업 적기 추진을 위해 사용한 성립 전 예산을 반영했다.

주요 사업으로는 전통시장 등 지역 상권 활성화를 위해 순천사랑상품권 발행 지원(10~15% 할인) 163억 원을 비롯해 북부노인복지센터 연내 준공을 위한 건립 예산과 경로당 에어컨 교체 비용 등 71억 원이 실렸다.

순천사랑상품권 발행 지원 예산은 역대 최대인 2200억 원으로 확대되며 상시 할인율도 종전 5%에서 10%로, 특별 할인율은 10%에서 15%로 상향해 지역 내 소비를 촉진하고 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

또한 전임 노관규 시장 때 추진한 팔마체육관을 대체할 종합스포츠파크 조성 타당성 용역 2억 원과 순천만국제정원박람회 때 강변도로 1km 구간 위에 잔디를 덮어 설치한 오천 그린아일랜드 원상복구를 위한 설계 예산 1억 원이 포함됐다.

이 밖에 도로, 배수로, 경로당 등 폭염과 재난 대응 사업 30억 원과 국·특별시비 보조사업의 적기 추진을 위한 성립 전 예산으로 우선 편성·집행한 366억 원 등을 이번 3회 추경에 반영했다.

손훈모 시장은 “시민주권 시대에는 어느 한 사람의 목소리도 소외되지 않도록 세심히 살펴 시민 모두가 행복한 미래 경제도시 순천을 만들어 나가겠다”고 말했다.

이번 제3회 추가경정예산안은 제298회 순천시의회 임시회 심의를 거쳐 오는 12일 최종 확정될 예정이다.