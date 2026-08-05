[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청이 2027학년도 공립학교 신규 교사 선발 계획을 사전 공개하고 본격적인 임용시험 준비에 들어갔다.

인천시교육청은 ‘2027학년도 인천광역시 특수·유·초·중등학교 신규교사 임용후보자 선정경쟁시험’의 선발 예정 인원과 시험 일정을 시교육청 누리집을 통해 사전 예고했다고 5일 밝혔다.

사전 예고된 선발 규모는 총 935명이다. 이 가운데 초등 임용시험 선발 예정 인원은 349명, 중등 임용시험은 586명이다.

분야별로는 ▷특수학교(유·초) 68명 ▷유치원 43명 ▷초등학교 238명 ▷특수학교(중) 38명 ▷⑤중등학교 548명을 각각 선발할 예정이다.

초등 교사 임용시험의 최종 시행계획은 오는 9월 9일 공고된다. 응시원서는 9월 28일부터 10월 2일까지 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수가 진행된다. 제1차 필기시험은 11월 7일 실시될 예정이다.

중등 교사 임용시험은 9월 30일 최종 공고가 발표된다. 원서 접수는 10월 12일부터 16일까지 진행되며 1차 시험은 11월 28일 치러질 계획이다.

국립학교와 사립학교의 위탁 임용시험도 공립 임용시험과 동일한 일정으로 운영된다.

다만 지원자는 학교별 위탁 채용 여부와 모집 내용을 별도로 확인해야 한다.

위탁 임용 관련 공고는 초등 분야는 9월 1일까지, 중등 분야는 9월 15일까지 각 학교 누리집을 통해 안내될 예정이다.

인천시교육청은 이번 사전 예고가 수험생들의 시험 준비를 돕기 위한 것으로, 최종 선발 인원과 시험 내용은 확정 공고에서 일부 조정될 수 있다고 설명했다.